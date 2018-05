Nakon premijernog nastupa na Ironman svjetskom prvenstvu, Kona, Havaji, SAD 2016. primarni cilj sezone je prikupiti što više bodova u Ironman ukupnom poretku

Ironman Lanzarote jedno je od legendarnih triatlonskih natjecanja, što zbog suhog vulkanskog krajolika, što zbog vrlo teškog bicikla koji ne iscrpljuje toliko velikim nagibima koliko konstantim usponom. Iz svih navedenih razloga mnogi je vrhunski triatlonci biraju kao kao idealan test za svjetsko prvenstvo na Havajima.

Riječ je o jednoj od najtežih utrka u Ironman seriji koja uz 3,8 km plivanja u Atlantiku uključuje i 180 km vožnje biciklom po jakom bočnom vjetru uz ukupni uspon od 2551 metara te 42,2 km trčanja u tri kruga. Naš najbolji triatlonac, Andrej Vištica jučerašnju utrku završio je na, na kraju izvanrednom, 5. mjestu.

Andrej je utrku završio s ukupnim vremenom od 9 sati 6 minuta i 8 sekundi i time je za 13 minuta i 52 sekundi zaostao za pobjednikom, Talijanom Allesandrom de Gasperijem.

Plivanje se pokazalo problematičnim te Andrej nakon dva kruga izlazi tek na šesnaestom mjestu sa vremenom od 56 minuta i 24 sekunde. Brzim izlaskom iz tranzicije prebacuje se na bicikl i ubrzo pokazuje plodove teškog rada ove zime. Redom prelazi protivnike i već nakon 60 km bicikla izbija na 8. Mjesto da bi se do kraja bicikla probio na 5 mjesto i ušao u tranziciju. Trči jakim tempom i ubrzo prelazi Andujara i Dekkera te izbija na treće mjesto iza De Gasperija i Španjolca Ivana Rane. Sve je izgledalo kao novo postolje, možda i napad na prvo mjesto, no vrućina, sparina i vjetar učinili su svoje uz fanatični finiš Francuza Cyrila Viennota koji prosječnim tempom od 4:05 min/km te ukupnim najboljim vremenom maratona od 2:51:00 zauzima konačno treće mjesto.

"Bio je ovo vrlo težak dan ali borio sam se do samog kraja i ponosan sam na to. Bio je ovo i odličan mentalni test jer su utrke koje krenu u neplaniranom smjeru značajno teže i psihički za izgurati. No ne može uvijek biti lagano. Malo sam razočaran plivanjem, no jako zadovoljan biciklom. Treće mjesto bilo je jako blizu u tom trenutku. Trčanje je moja najjača disciplina ali se već od početka nisam osjećao kao onaj pravi. Neovisno o tome brzo sam izbio na treće mjesto ali Viennot je jučer trčao naprosto fanatično. Njegov tempo nisam uspio izdržati i zasluženo je zauzeo treće mjesto. Jako sam zadovoljan Lanzaroteom, ovo je pravi test za Havaje i za 4 tjedna na prvenstvu Francuske u Nici vidjet ću svoju pravu formu" Izjavio je Andrej nakon utrke.

Nakon premijernog nastupa na Ironman svjetskom prvenstvu, Kona, Havaji, SAD 2016. primarni cilj sezone je prikupiti što više bodova u Ironman ukupnom poretku kako bi se ostvarilo pravo na nastup na svjetskom Ironman prvenstvu 2018. godine koje će se također održati na Havajima.

Informacije o Andreju i njegovim uspjesima možete pratiti na Instagramu ili na web stranici https://andrejvistica.com/ ili „lajkati" na Facebooku.