Patentiran kolt, Hitler postao naturalizirani Nijemac, otvorene prve Panameričke igre

Samuel Colt je 1836. godine patentirao svoj revolver, prvi pištolj s rotacijskim bubnjem.

Godine 1901. J.P.Morgan i Elbert H. Gary osnovali su United States Steel Corporation koji je danas sedmi po veličini proizvođač čelika u svijetu.

Charles Jenkins Laboratories iz Washingtona 1928. godine postao je prvi licencirani televizijski medij prema Federalnoj radijskoj komisiji SAD-a.

1932. godine Adolf Hitler je putem naturalizacije postao njemački građanin što mu je omogućilo da se iste godine kandidira za poziciju Reichspräsidenta.

U Amsterdamu se 1942. godine dogodio tzv. Februarski štrajk. Radilo se o prvom generalnom štrajku u znak prosvjeda protiv nacističkih rasnih zakona i odnosa prema židovskom stanovništvu.

1947. godine prestala je postojati pruska država čiji korijeni sežu u 13. stoljeće kada je teutonski viteški red osvojio i germanizirao 'staru Prusiju' koja je 1618. spojena s Brandenburgom, a 1701. godine postala je Kraljevina Prusija.

U argentinskom Buenos Airesu 1951. godine otvorene su prve Panameričke igre.

Corazón Aquino inaugurirana je 1986. godine za predsjednicu Filipina nakon što je Ferdinand Marcos poslije 20 godina autoritarnog režima napustio zemlju uslijed mirne narodne pobune poznate pod nazivom EDSA revolucija ili jednostavno filipinska revolucija.

Njemački pisac Karl May, čiji su romani Winnetou, Na dalekom zapadu, Kroz pustinju i drugi, ostali u srcima milijuna čitatelja diljem svijeta, rođen je u Ernstthalu 1842. godine. Austrijski pisac, učitelj, filozof i osnivač duhovno-filozofskog pokreta antropozofije, Rudolf Steiner rođen je u Donjem Kraljevcu u Međimurju 1861. godine. Vjačeslav Mihajlovič Molotov, ruski političar i diplomat koji je u vrhu sovjetske politike bio od 1920. do 1957. godine, a po kojemu su finski vojnici u Zimskom ratu 1939. godine nazvali zapaljivu benzinsku bombu - molotovljev koktel, rođen je u Kukarci kod grada Kirova 1890. godine. Proslavljeni hrvatski skladatelj i dirigent Boris Papandopulo rođen je 1906. godine u Honnefu na Rajni. Britanski glazbenik, gitarist bezvremenskih Beatlesa, George Harrison rođen je u Liverpoolu 1943. godine. Irski redatelj Neil Jordan, autor filmova Mona Lisa, We're No Angels, The Crying Game i drugih, rođen je u County Sligou 1950. godine. Američki glumac i redatelj Sean Astin, najpoznatiji po ulozi u filmu The Goonies i u trilogiji Lord of the Rings, rođen je u Santa Monici u Kaliforniji 1971. godine. Rashida Jones, američka glumica, manekenka, spisateljica i glazbenica koja je glumila u Boston Publicu i The Officeu, rođena je 1976. godine Los Angelesu. Eduardo Alves da Silva, hrvatski nogometaš brazilskog podrijetla rođen je 1982. godine u Rio de Janeiru. Američki glumac i producent Justin Berfield, poznat po ulozi Reesea, ne baš bistrog starijeg Malcolmovog brata u seriji Malcolm in the Middle, rođen je u Los Angelesu 1986. godine.