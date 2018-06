Skandal s dizelašima, prometne gužve, moguće zabrane vožnje. Nije čudo da mladi Nijemci sve rjeđe žele imati vlastiti automobil. A i alternative su već tu…

Za mlade koji žive u velikim gradovima posjedovanje automobila nije tako važno - to je najvažniji rezultat studije stručnjaka Stefana Bratzela s Visoke ekonomske škole u Bergisch Gladbachu. Među mladima između 18 i 25 godina sve više padaju značaj automobila kao privatnog posjeda i emotivna vezanost za automobil. Vrijeme kao da je zrelo za veliki proboj alternativnih prometnih koncepata.

„To otvara vrata za javni prijevoz i alternativne prometne koncepte kao što su carsharing, bikesharingi drugi projekti", kaže Bratzel za DW. No on dodaje da je to tako samo u urbanim sredinama. „Na selu je situacija drukčija, tamo će se ljudi teško odreći automobila."

Leipzig predstavlja integriranu mobilnost

Veliki grad na istoku zemlje Leipzig želi digitalno povezati autobuse i vlakove s biciklima i automobilima. Na čitavom području grada u blizini važnih stanica se nalazi 28 „stanica za mobilnost", s idejom da one olakšaju presjedanje iz jedne u drugu vrstu prijevoznog sredstva. Bicikl ili automobil u sharing programu se nalaze u blizini i mogu se aktivirati pomoću specijalne kartice - tako se i plaća usluga.

Firma MOIA koja pripada Volkswagenu namjerava u Hamburgu početi s novim konceptom - autobusima bez vozača, na električni pogon, u kojima se mjesto rezervira pomoću aplikacije za mobilne telefone. U autobus se ulazi na stanicama do kojih se mora hodati maksimalno 250 metara. U tijeku je faza testiranja projekta.

Carsharing je koncept kojim se ozbiljno bavi i njemačka željeznica Deutsche Bahn, vlasnik firme IOKI. Ova raspolaže samovozećim automobilima različitih kapaciteta i veličina. Njihova integracija u sustav gradskog prometa bi trebala početi do kraja ove godine.

U manjim mjestima se takvi projekti već naveliko provode - na primjer u bavarskom Bad Birnbachu, gdje je jedan električni minibus bez vozača do sada prevezao više od 10.000 putnika.

BMW i Dailmer

A u Münchenu se upravo testiraju specijalni automobili koji spremno čekaju da ih se pozove preko aplikacije za mobilni telefon. Uskoro bi trebao početi pilot-projekt s tim vozilima - riječ je o VW-ovim Caddyjima na plinski pogon.

Veliki njemački proizvođači automobila već godinama investiraju u nove servise za prijevoz. U ožujku ove godine su Daimler i BMW spojili svoje ponude u jednu koja bi sa 40 milijuna korisnika konkurirali spornom američkom Uberu. Riječ je i objedinjavanju carsharing-koncepata Car2go, Drive-now,Mytaxi, Moovel, Park-now i Parkmobile u zajedničku platformu.