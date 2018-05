Hrana bez kalorija na žalost ne postoji, no američka nutricionistkinja dr. Lisa Young podsjeća na 14 namirnica koje možete jesti u velikim količinama, a da se pritom ne udebljate.

Riječ je o voću i povrću koje je puno vode, vrlo je hranjivo, sadrži vlakna koja daju osjećaj sitosti i ima vrlo malo kalorija - nema škroba. Iako ne obiluje proteinima, puno je vitamina, antioksidansa i ostalih nutrijenata dobrih za zdravlje, prenosi Independent.

Dr. Young kaže da će vam nakon svakodnevnog konzumiranja sljedećih 14 namirnica organizam biti zahvalan, a i linijom ćete biti iznimno zadovoljni.

Borovnice - poznate po bogatstvu antioksidansima. Sadrže ih više od bilo koje druge vrste voća. Jedna šalica sadrži samo 85 kalorija.

Brokula - vrlo hranjivo povrće kad se jede sirovo ili kuhano na pari. Sadrži sulforafan, koji djeluje antikancerogeno te na način da u crijevima povećava koncentraciju nekih korisnih enzima. Uz vitamine A, C, E i K u jednoj porciji brokule lagano kuhane na pari ima 20 posto dnevne količine vlakana potrebnih organizmu. U njoj je samo 31 kalorija.

Celer (stabljika) - vjerovali ili ne, čak 95 posto stabljike celera čini voda, a istodobno je bogat kalijem, folnom kiselinom, vlaknima i vitaminom K. Porcija sadrži 6 kalorija. Najbolje je stabljiku jesti sirovu, a treba imati na umu i da se nakon pet do sedam dana čuvanja u hladnjaku izgubi puno antioksidansa.

Dinja - puna beta-karotena, oblika vitamina A koji pomaže zdravlju očiju i dobrom vidu. Jedna šnita ovog voća opskrbljuje organizam kalijem te dnevno potrebnom količinom vitamina A i C. 90 posto dinje čini voda, a porcija ima samo 55 kalorija.

Grejp - otapa masti i odličan je za gubitak kilograma. Smatra se dijetalnom namirnicom. Pun je vlakana, pa daje dugo osjećaj sitosti te stabilizira razinu šećera u krvi. U jednoj polovici ove voćke samo je 50 kalorija. Vitamin C iz grejpa smanjuje rizik od brojnih zdravstvenih problema. Snižava kolesterol, poboljšava probavu, štiti od raka i srčanih problema. Idealna je hrana za trudnice.

Jagode - u jednoj porciji jagoda ima više vitamina C nego u jednoj naranči. Dovoljna je porcija od 150 g (koliko obično pojedemo) da bi se zadovoljila dnevna doza vitamina C. Pune su polifenola, vrste antioksidansa. Sadrže kalij i vlakna, bogate su vodom (90 posto) siromašne šećerom (10 posto) i celulozom. To je jedno od najmanje kaloričnih voća - samo 35 kalorija na 100 g.

Karfiol - vrlo hranjiv, karfiol je pun antioksidansa, odnosno kvercetina, fitokemikalije koja ima antioksidativno djelovanje. Ona pomaže u borbi s kroničnim bolestima. Karfiol je odličan izvor folne kiseline, vlakana, vitamina C i K. Porcija sadrži 25 kalorija.

Kelj - ima vrlo malo kalorija. Jedna porcija (oko 150 g) sirova kelja sadrži samo 33 kalorije, no ima gotovo tri grama proteina i oko 2,5 grama vlakna koja će vas zasititi. Usto sadrži i omega 3 zasićene kiseline, koje se uglavnom nalaze u ribi. Kelj je bogat vitaminima i folnom kiselinom.

Krastavac - ovo voće čini uglavnom voda. Ima vrlo malo kalorija, a najbolje ga je jesti s korom jer je bogato vlaknima i vitaminom A, odnosno beta-karotenom, dobrim za vid.

Kupine - poput ostalog bobičastog voća kupine su pune vitamina C i bioflavonoida, koji djeluju kao jaki antioksidansi i sprečavaju stvaranje slobodnih radikala. Povećavaju apsorpciju vitamina C te pomažu očuvanju kolagena, što je dobro za kožu. U jednoj porciji su samo 62 kalorije.

Naranče - prvo nam na pamet padne vitamin C, no ovaj citrus ima brojne druge korisne sastojke. Uz vitamin C bogate su vitaminima B1, B9 (folnom kiselinom) i A te kalijem, kalcijem i vlaknima. Spada među najmoćnije borce protiv raka te sadrži čak 58 poznatih antikancerogenih tvari, više nego ijedna druga hrana. Naranča srednje veličine sadrži oko 80 kalorija.

Rajčice - najpoznatije su po velikoj količini likopena, koji pridonosi sniženju kolesterola i krvnog tlaka, a crveni pigment iz rajčice snažan je antioksidans koji smanjuje rizik od srčanožilnih bolesti. Najbolje ih je konzumirati svježe, no zdrave su i u prerađenom obliku. Pune su vitamina A, C i B2, potom sadrže vlakna, folnu kiselinu i kalij.

Salata - sve vrste salate imaju samo 10 do 20 kalorija po porciji. Iako konzumiranjem salate u organizam nećete unijeti proteine, opskrbit ćete se vitminima i nutrijentima poput folne kiseline, željeza te vitamina A i C.