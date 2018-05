Povoljnije ulaznice za najveći i najuglednijih hrvatski open air festival u prodaji su samo do petka 18.05.

Jedan od najprestižnijih svjetskih glazbenih časopisa, institucija glazbenog novinarstva, britanski NME (New Musical Express), naš najveći glazbeni open air festival drugu godinu za redom svrstao je među 12 najpopularnijih festivala na svijetu! INmusic festival tako se našao uz bok s najvećim i najznačajnijim glazbenim festivalima kao što su planetarno poznati Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive.

INmusic festival svake godine okuplja ponajbolja imena suvremene glazbene scene, a posjetitelji diljem svijeta INmusic festival ocjenjuju kao omiljenu festivalsku destinaciju. Svake godine u Zagreb stiže sve više posjetitelja i novinara iz svih dijelova Europe i svijeta, a sam INmusic festival svojim konstantnim rastom iz godine u godinu postigao je i veliku međunarodnu reputaciju što dokazuje uvrštavanje drugu godinu za redom u elitno društvo najpoznatijih svjetskih festivala. Turistički rezultati najvećeg hrvatskog rock festivala svake su godine sve impresivniji, a međunarodna prepoznatljivost INmusica sigurno će ih još više povećati.

Pozicioniranjem festivala i kampa na tri jarunska otoka, INmusic festival je postao jedan od najpoznatijih kulturnih i turističkih brandova grada Zagreba čime je podrška Grada Zagreba i Turističke Zajednice Grada Zagreba više nego opravdana. Najveći rock festival u Hrvatskoj, kao jedna od perjanica kontinentalnog turizma, opravdano očekuje i adekvatniju podršku od strane Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice, kao što ju je dobio najveći festival EDM glazbe.

Impresivan glazbeni program INmusic festivala #13 je i službeno u cijelosti poznat - uključujući neka od najvećih rock imena današnjice poput Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, PINS; vrsne world music autore poput Bombina, Tshegue i Témé Tan; nove i svježe nade globalne i europske scene poput Superorganism, Reykjavíkurdætur, General Elektriks, Super Besse, Straight Mickey and The Boyz, Sana Garić, Koala Voice, False Heads, Futurski, Rival Bones i Bad Notion; do cijelog spektra propulzivne i ambiciozne domaće scene - na INmusicu gostuju Jinx, Šumski, She Loves Pablo, Them Moose Rush, Moskau, Irena Žilić, J.R. August, Tyger Lamb, Tus Nua, Nellcote, Lika Kolorado, Zmaj, Cubies, Grapevine Babies, Ischariotzcky i Rens Argoa.

Zbog iznimno velikog interesa za festival pa tako i za mogućnost jednodnevnih ulaznica, INmusic festival je i ove godine u prodaju pustio ograničen broj jednodnevnih ulaznica, koje se mogu kupiti isključivo preko službenog festivalskog webshopa.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 18. svibnja. Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije) do 18. svibnja u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).