Najtečaj INmusic breakthrough 2018. zatvoren je nakon dva kruga glasanja, a bendovi koji će na glavnoj pozornici INmusic festivala #13 zasvirati uz svjetske glazbene velikane su Ischariotzcky i Futurski!

Glasovanje za odabir finalista natječaja se održalo pod nekoliko kriterija. INmusic je bendove koji su zadovoljili natječajne uvjete proslijedio na daljnji odabir partnerskim glazbenim portalima, a svaki od njih je na svojim službenim kanalima odabrao top 5 finalista po odabiru redakcije. Finalisti s najvišim brojem glasova i najboljim rezultatom po svim selekcijama stručnog žirija objavljeni su na društvenim mrežama INmusic festivala uz poziv publici da glasa za svoje favorite. Hrvatski bend koji je imao najveći broj glasova je Ischariotzcky, dok je Futurski slovenski bend s najvećim brojem glasova i upravo oni imaju priliku nastupati na ovogodišnjem INmusic festivalu!

Ischariotzcky je indie pop bend iz Brela okupljena oko pjevača Joška Klarića. Koncertnu premijeru imali su na ljeto prošle godine, a na jesen su objavili i prvi singl "Perfect sky". Bend ima velike planove, uskoro će objaviti novu glazbu, a nastup na INmusic festivalu im je sjajna prilika da se publici predstave u najboljem svjetlu.

Slovenski Futurski je četveročlani bend iz Ljubljane osnovan 2015. godine, a od samog su početka krenuli kao synthpop senzacija koja osvaja sve klubove u Sloveniji. U rujnu prošle godine objavili su prvi EP "Synthetic Happiness", a slovenska kritika ga je ocijenila jednim od najboljih izdanja prošle godine.

Ischariotzcky i Futurski prudružuju se sjajnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, Superorganism i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 18. svibnja. Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije) do 18. svibnja u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).