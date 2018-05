Tjedan nabijen adrenalinom na Discovery Channelu uz čak tri premijere novih serijala

PONEDJELJAK, 28.5.2018.

21.00 Tama (Sezona 1, Epizoda 2)

(Darkness: Episode 2)

UTORAK, 29.5.2018.

22.00 Legenda o krokodilskom zlatu (Sezona 1): Jedna unca u jedan sat (Epizoda 2)

(Legend of Croc Gold: An Ounce An Hour)

Na Otok Bougainville stiže i posljednji član ekipe Farleyja Deana, no Farleyjeva nesmotrena odluka podijeli ekipu i ugrozi cjelokupnu misiju.

SRIJEDA, 30.5.2018.

22.00 Ruski put za pakao

(Hell Road Russia)

Upoznajte život i povijest zloglasne sibirske ceste na kojoj su na tisuće zatvorenika gulaga, kopača zlata, vozača i lokalnih etničkih manjina, izgubile živote u borbi s nedaćama.

ČETVRTAK, 31.5.2018.

16.00 Ekstremni strojevi (Sezona 2, Epizoda 5)

(X-Machines: Episode 5)

Ekipa Colossusa riskira gubitak kisika da bi u opservatorij na vrhu planine isporučila radio teleskop težak 100 tona, dok Jumbo, brod za teške terete, prenosi impresivan teret.

PETAK, 1.6.2018

20.00 Idris Elba bez granica (Sezona 1): Vožnja relija (Epizoda 1) (Idris Elba: No Limits: Rally Driving)

Idris dobiva priliku da ispuni svoj dječački san o sudjelovanju na prestižnoj utrci Circuit of Ireland, uz malu pomoć vrhunskog vozača relija, Jimmyja McRaea.

SUBOTA, 2.6.2018 - Premijera

21.00 Brzi i glasni (Sezona 5, Epizoda 5) (Fast N' Loud: Dat Car)

Richard Rawlings pretražuje zabačene dijelove Teksasa tražeći zaboravljene i zapuštene klasične automobile koje potom kupuje i obnavlja u svojoj garaži Gas Monkey u Dallasu.

NEDJELJA, 3.6.2018 - Premijera

21.00 Tama (Sezona 1, Epizoda 1) (Darkness: Episode 1)

Tri će se stranca naprezati do krajnjih granica dok se budu kretali kroz prapovijesne špiljske sustave i stoljećima stare, napuštene rudnike, u potpunom mraku.