Koliko ste puta čuli izreku o čaši vina ili rakijici dnevno koji tjeraju bolesti i produžavaju život? Vjerojatno puno puta, možda ste i sami to izrekli mnogo puta, no na taj način samo ste uspješno proširili - običan mit.

Istraživanje koje je obuhvatilo 600.000 osoba koje piju alkohol utvrdilo je da konzumiranje pet do deset pića tjedno vjerojatno skraćuje život do šest mjeseci. Skraćivanje života raste s povećanjem unosa alkohola pa oni koji tjedno popiju 18 ili više pića izgube do pet godina života. Stručnjaci kažu da rezultati ovoga istraživanja dovode u pitanje teze da je umjereno konzumiranje alkohola dobro za zdravlje.

Znanstvenici su uspoređivali zdravlje i navike konzumiranja alkohola u 19 zemalja te računali koliko bi života ljudi zbog toga mogli izgubiti ako bi istu količinu alkohola dnevno unosili od 40. godine života do kraja života. Utvrdili su da je gornja granica sigurnosti uz koju ne raste rizik od prijevremene smrti 12,5 alkoholnih jedinica tjedno, što primjerice odgovara količini od pet čaša s 1,75 decilitara srednje jakog vina.

Ističu da konzumiranje bilo koje količine alkohola povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Za svakih 12,5 alkoholnih jedinica tjedno rizik raste: 14 posto za moždani udar, 24 posto za smrtonosnu hipertenzivnu bolest, 9 posto za zatajenje srca i 15 posto za smrtonosnu aortalnu aneurizmu.

Konzumiranje alkohola bilo je povezano s nižim rizikom od nesmrtonosnih srčanih bolesti, no znanstvenici kažu kako su koristi poništene povećanim rizicima za druge oblike srčanih bolesti.

Prijašnja istraživanja sugerirala su da konzumiranje crnog vina može koristiti srcu. Dansko istraživanje bilo je pokazalo da je konzumiranje tri do četiri pića tjedno povezano sa smanjenim rizikom od dijabetesa tipa 2.

"Ovo istraživanje jasno pokazuje, kad se podvuče crta, da nema koristi za zdravlje od konzumiranja alkohola, što je obično slučaj sa stvarima koje predobro zvuče da bi bile istinite", kaže Tim Chico, profesor kardiovaskularne medicine sa sveučilišta Sheffield, koji nije bio uključen u studiju.

Stoga, sad kad znate prave brojke, odlučite sami...