Nekoliko savjeta za djevojke i mladiće koji su promišljeno odlučili da je vrijeme za početak seksualnog života

Prema idealnom biste scenariju nevinost trebali izgubiti s ljubavlju vašeg života, ali stvarnost je malo drugačija. Naime, vrlo se rijetko događa da netko cijeli život proživi sa svojim prvom ljubavlju. Naravno, to ne znači da prvi puta trebate tek kliznuti u krevet s bilo kime - jer ionako je svejedno! Ne, jer prvi seks nikada nećete zaboraviti, pa je zbog toga svejedno potrebno malo pažnje posvetiti mladiću ili djevojci s kojima ćete izgubiti nevinost.

U svakom je slučaju važno da se u prvi seks upustite trijezni, a ne pod utjecajem alkohola ili neke droge. Naime, istraživanja su pokazala da većina mladih (i djevojaka i mladića) žale što su nevinost izgubili u pijanom stanju i zato pazite kako ne biste napravili istu takvu pogrešku. Također, ne biste smjeli misliti kako će vam prvi seks naročito promijeniti život. Naravno, ako posljedica prvog seksa ne bude neželjena trudnoća ili zaraza nekom spolno prenosivom bolešću pa će vam se sve zajedno učiniti prilično traumatičnim.

Nekoliko savjeta djevojkama

Za uživanje u seksu od ključnog je značaja dobro poznavanje vlastitog tijela. Tada ćete najbolje znati što vam godi, a što ne, te ćete to moći reći i svom dečku. Pri tome određenu prednost imaju djevojke koje masturbiraju, jer su po svoj prilici već ustanovile koje ih vrste dodira odvode u svijet užitaka. Za paniku nema razloga niti ako nikada niste masturbirale, jer barem je to lako promijeniti. Trebate malo vremena, oko pola sata i lubrikant na vodenoj osnovi. Ako nemate lubrikant, dobro će vam poslužiti i vlastita slina. Svoje tijelo počnite istraživati navlaženim prstima, dio po dio. Pri tome posebnu pozornost posvetite grudima i predjelu oko njih, te leđnoj strani vrata. Nakon što ste nekoliko minuta istraživali što vam odgovara a što ne, vrijeme je da se posvetite i svom međunožju. Vrhovima prstiju istražujte stidne usne, klitoris i okolicu vagine, i pri tome obratite pažnju na to što vam je ugodno, a što nije. Možete prstom polagano prodirati u vaginu, i na taj ćete način najlakše ustanoviti kako će vam biti kad u vas počne prodirati penis.

Naime, ne smijete pretpostavljati da će vaš ljubavnik, koji je po svoj prilici isto tako još uvijek nevin, ili barem nevješt, do potankosti poznati anatomiju ženskih genitalija. Zbog toga je važno da je same poznajete, kako biste mu u prijelomnom trenutku mogle pomoći. Ako, možda, prilikom istraživanja svog tijela osjetite nelagodu, otpor ili strah - još biste možda jednom trebale razmisliti o tome je li stvarno nastupilo pravo vrijeme za vaše upuštanje u seksualne doživljaje. Jer, nikamo vam se ne žuri, i ako još niste spremne pred vama je još uvijek dovoljno vremena za sve. Postoje još mnogi načini na koje vi i vaš dečko možete uživati, a da ne uključuju penetraciju.

Nekoliko savjeta mladićima

Prva i najvažnija stvar jest upoznati se s kondomom. Što prije nađite vremena i naučite kako ga na brzinu i u tami otvoriti i navući, jer kada dođe vrijeme za njegovu prvu "borbenu" upotrebu, zbog uzbuđenja vaše će se ruke sigurno tresti. Također je vrlo bitno naučiti kondom ispravno navući na svoj penis, i to samo jednom rukom. Možete biti sigurni da ćete u presudnom trenutku to dobro obaviti, tek nakon što savladate tu vještinu.

Nije vam na odmet niti pokušati masturbirati s navučenim kondomom, da biste vidjeli kako se vaš penis ponaša za vrijeme i nakon ejakulacije. Naime, obično se nakon ejakulacije skupi. Zbog toga je potrebno da, prije nego što ga izvadite iz vagine, primite kondom tik uz korijen penisa.

Kada dođe do seksa, nikako se nemojte pretvarati da imate više iskustava nego što ih imate. Nema nikakve sramote u tome ako svoju djevojku morate pitati kamo da gurnete svoj penis. Bolje tako nego da ga gurate u pogrešan tjelesni otvor. Za svaki se slučaj držite osnovnih seksualnih položaja, što će vam olakšati sticanje prvog iskustva. Možda je najprimjereniji klasični misionarski položaj i nemojte eksperimentirati s kojekakvim egzotičnim akrobacijama viđenim u pornografskim filmovima, jer seks se u stvarnom životu prilično razlikuje od onog u filmovima. I penetracija bi trebala biti polagana, postepena i nježna, a ne brza i silovita, jer nikamo vam se ne žuri.

A što morate oboje znati?

Za prvi je seks važan odabir mjesta gdje će se dogoditi. Plaže, javni zahodi, automobilska sjedišta, klupe u parku - to ostavite za ona vremena kada ćete iza sebe već imati neka iskustva. Za prvi je seks najbolje odabrati primjereno mjesto, na kome ćete se osjećati sigurno i opušteno, i na kome vas nitko ne može tek tako zateći. Zbog toga nije dobar odabir niti kada je na tulumu slobodna prijateljeva soba. Također nije najbolje već prvi puta u seks uključiti neka seksualna pomagala. I za to će biti dosta vremena i prilike. A ako vas ipak privlači misao da se poigrate s nekom igračkom, onda je najbolje izabrati vibrator koji je za upotrebu jednostavan i može vas zabaviti na više načina.

Možda i ključan savjet je razmjena iskustava, koja je bez dileme najbolja na velikoj temi na Forumu, Prvi mi je put - kako, zašto, te upuštati li se u to uopće gdje je velik broj mladih podijelio svoja iskustva i dao neke savjete koje smo rado uvrstili u ovaj članak.

A orgazam? Velika je vjerojatnost da ga djevojka, tijekom prvog seksualnog iskustva neće doživjeti, dok će ga momak doživjeti - iako će biti drugačiji nego onaj prilikom masturbacije. Još uvijek jedno drugo možete zadovoljiti milovanjem i dodirima, kako bi bilo što ugodnije i da vam ostane u ugodnoj uspomeni. Jer prvi seks se ne zaboravlja!