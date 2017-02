Najveće festivalsko gostovanje u regiji do sada i premijerno u Hrvatskoj – INmusic festival #12 ugostiti će jedan od najvećih i najpoželjnijih rock bendova današnjice – Kings of Leon

Kings of Leon osnovali su braća Caleb (gitara/vokal), Nathan (bubnjevi), Jared (bas gitara) i njihov bratić Matthew Followill (gitara). Bend je na svjetskoj glazbenoj sceni debitirao 2003. godine s albumom prvijencem Youth & Young Manhood. Uslijedilo je šest od publike i kritičara sjajno prihvaćenih studijskih albuma - Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013) i najnoviji - WALLS (2016).

Tijekom proteklih trinaest godina Kings of Leon prodali su preko 18 milijuna albuma i preko 24 milijuna singlova diljem svijeta. Čak pet singlova ovog multiplatinastog benda zauzelo je pozicije na Billboardovoj Hot 100 ljestvici, svih sedam studijskih albuma našlo se na Billboardovoj Top 200 listi, a dva singla trijumfirala su zauzevši prvo mjesto na Modern Rock radiju. Kings of Leon osvojili su arene i stadione diljem svijeta te predvodili neke od najvećih i najprestižnijih svjetskih festivala (Bonnaroo, Lollapalooza Chicago, Lollapalooza Berlin, Glastonbury, itd.).

Dobitnici čak četiri ugledne Grammy nagrade te sedam nominacija za Grammy, bez sumnje su najveće glazbeno ime u dvanaestogodišnjoj povijesti INmusic festivala. Gostovanje Kings of Leon na INmusic festivalu #12 bit će ujedno i najveći festivalski nastup u regiji do sada te njihov premijerni i dugo očekivani nastup u Hrvatskoj.

Povod njihovoj nadolazećoj europskoj turneji u sklopu koje će Kings of Leon zasvirati i na glavnoj pozornici INmusic festivala, izlazak je njihovog najnovijeg studijskog albuma - WALLS. WALLS je izdan u listopadu 2016. nakon trogodišnje pauze, debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice i na vodećem mjestu nacionalnih ljestvica uVelikoj Britaniji, Irskoj i Novom Zelandu te iznjedrio fantastični hit-singl Waste a moment.

Dolaskom Kings of Leon, INmusic festival naći će se u ekskluzivnom i elitnom društvu velikih europskih festivala, kao jedan od osam europskih festivala na kojima će Kings of Leon zasvirati ovo ljeto.

Kings of Leon priključuju se već impresivnom line-upu INmusic festivala #12 i sjajnim Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michaelu Kiwanuki i mnogim drugima. Međunarodna reputacija INmusic festivala nezaustavljivo raste kroz proteklih jedanaest godina, a nadolazeće dvanaesto izdanje s Kings of Leon kao headlinerima zasigurno će oboriti sve dosadašnje rekorde posjećenosti i etablirati Zagreb i Hrvatsku kao nezaobilaznu postaju najvećih svjetskih glazbenih zvijezda.

Nakon višegodišnjih odličnih turističkih rezultata, pojačanjem festivalskog programa ekskluzivnim gostovanjem jednog od najpoznatijih svjetskih rock sastava, INmusic festival #12 gradu Zagrebu osigurati će 50 000 noćenja za vrijeme održavanja festivala i ponovno učvrstiti svoju reputaciju kao jedan od najvažnijih turističkih događaja u Hrvatskoj, a koji još uvijek čeka adekvatnu financijsku podršku Turističke zajednice grada Zagreba i Hrvatske turističke zajednice.

INmusic festival održati će se već tradicionalno na omiljenom zagrebačkom jezeru Jarun od 19. do 21. lipnja 2017. godine.

Ulaznice za tri nezaboravna festivalska dana po cijeni od samo 399 kn dostupne su u svim poslovnicama OTP banke, putem službenog festivalskog webshopa te u Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) do 17. ožujka, a sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 200 kn dostupne su u službenom festivalskom webshopu.