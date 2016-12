Odlazak glazbenih zvijezda već godinama nije bio tako izražen kao ove, jer ostati bez Bowieja, Princea i Cohena u istoj godini je stvarno grozno ...

Početkom godine, rock fanove koji su još bili pod dojmom zbog smrti legendarnog vođe Motorheada, Lemmya Kilmistera, koji je umro od agresivne vrste raka 28. prosinca 2015. godine, šokirala je vijest o odlasku još jednog velikana. David Bowie na onaj svijet otišao je 10. siječnja izgubivši bitku s rakom jetre, nekoliko dana nakon izlaska njegova posljednjeg albuma "Blackstar", kojeg su oduševljeno dočekali i kritičari i publika.

Uskoro, 18. siječnja, uslijed komplikacija uzrokovanih upalom pluća i artritisom umro je pjevač i gitarist Eaglesa Glenn Frey, koji je zajedno s Donom Henleyem napisao neke od najvećih rock hitova 70-tih godina, kao što su "Desperado" ili "Hotel California".

U ožujku je u 90. godini umro sir George Martin, producent svih najvažnijih albuma The Beatlesa, kojeg su nazivali i "petim Beatleom".

Potom je 11. ožujka samoubojstvo počinio klavijaturist Keith Emerson, član progresivnog rock trija Emerson, Lake i Palmer, koji je vrhunac slave doživio sredinom sedamdesetih godina. Krajem godine, 7. prosinca, od raka je umro i drugi član banda, basist i pjevač Greg Lake.

U travnju je u 57. godini od predoziranja lijekovima umro Prince, superstar osamdesetih s albumom i filmom "Purple Rain", ali i jedan od najoriginalnijih autora rock glazbe koji je na jedinstven način miješao razne stilove - od rocka i popa do funka, R&B-a i folka.

U listopadu je od zatajenja srca preminuo Pete Burns, vođa britanske dance-pop senzacije osamdesetih, najpoznatiji po hitu "You Spin Me Round (Like a Record)".

Jedan od najvećih kantautora Leonard Cohen umro je 7. studenog u svojoj kući u Los Angelesu u 82. godini života. Kanadski pjesnik i pisac židovskih korijena ostat će uz Dylana zapamćen kao najbolji liričar rock i folk glazbe.

U prosincu, na Božićnu večer, stigla je i vijest o smrti Ricka Parfitta, gitariste legendarnog britanskog benda Status Quo, a odmah potom i o rastanku s jednom od najvećih pop zvijezda današnjice - Georgeom Michaelom, koji je umro u 53. godini u svojem domu u Oxfordshireu. Michael je u tridestogodišnjoj karijeri prodao 100 milijuna nosača zvuka, osvajao vrhove top lista u cijelome svijetu i osvojio brojne glazbene nagrade.