Svi znamo koliko se bolje i odmornije osjećamo nakon dobro prospavane noći. Za djecu, koja rastu i razvijaju se, san je također od presudne važnosti, iako je ponekad teško odrediti koliko zapravo trebaju spavati.

Wendy Hall i kolege sa sveučilišta u British Columbiji, analizirali su više od 800 akademskih radova koji su se bavili povezanošću između duljine dječjeg sna i utjecaja koje je ona imala na dijete. Pritom je otkriven optimalan broj sati koji bi djeca trebala spavati unutar 24 sata.

Ipak, i nakon toga mnogi roditelji nailaze na savjete obitelji i prijatelja, na čijem je primjeru očigledno da su za njihovu djecu vrijedila drugačija pravila.

Preporučuje se sljedeće:

- djeca od 4 do 12 mjeseci starosti trebala bi spavati 12 do 16 sati dnevno

- djeca od godinu do dvije, 11 do 14 sati

- djeci od 3 do 5 godina preporučuje se da spavaju 10 do 13 sati dnevno

- djeca od 6 do 12 godina trebala bi spavati od 9 do 12 sati

- djeci od 13 do 18 bit će dovoljno 8 do 10 sati sna u jednome danu

Što kaže znanost?

Znanosti se obraćamo za savjet i preporuku, no istraživanje je nemoguće izvesti jer bi za to bilo potrebno braniti maloj djeci da spavaju dulji vremenski period da bismo njihovo ponašanje tada usporedili s onim kod djece koja spavaju preporučenu duljinu sati.

Provelo se nekoliko eksperimenata na adolescentima koji su se složili ne spavati na kratke vremenske razmake, nakon čega su nastavili normalno spavati. Oni koji su tijekom istraživanja premalo spavali bili su lošije volje i imali problema s kontroliranjem negativnih emocija.

Ti su rezultati važni upravo zato što djeca i adolescenti moraju naučiti kako kontrolirati vlastito ponašanje i negativne emocije, a ta samoregulacija pomaže i prilagodbu novoj školskoj okolini i njihovom uspjehu.

Kod duljeg perioda praćenja navika sna kod male djece zamijećeno je da se premalo sna zamijećuje na problemima regulacije emocija kada djeca navrše dvije do tri godine, kod nekih i dulje - do 8. ili 9. godine života, što se primjećuje u nemogućnosti zadržavanja pažnje.

Znanost o kvaliteti sna

Nije bitna samo duljina sna, već i njegova kvaliteta, koja izravno utječe na duljinu spavanja, (ne)mogućnost padanja u san i osjećaj iscrpljenosti nakon buđenja. Isto tako, njezin rezultat mogu biti i loši rezultati u školi.

Djeca vrtićke dobi koja loše spavaju pokazuju agresivnije ponašanje. Premalo sna često je povezano sa slabijom mogućnošću učenja, većim brojem dječjih nezgoda, povišenim krvnim tlakom, pretjeranom tjelesnom težinom, dijabetesom i depresijom.

Premalo sna kod tinejdžera može dovesti do opasnosti od samoozljeđivanja pa čak i pokušaja samoubojstva.