U četvrtak, 20. travnja 2017. godine Zagreb će doživjeti svjetsku premijeru događaja „Remember Yesterday – Beatles and Beyond“ u dvorani KC Dražen Petrović, popularnoj Ciboni

Remember Yesterday multimedijski je spektakl koji nas provodi kroz glazbu jedne od najvećih grupa svih vremena, The Beatles, u pravoj koncertnoj atmosferi sa vrhunskom zvučnom, vizualnom i scenskom produkcijom, uz glazbene profesionalce međunarodnog renomea!

Cjelokupnom dojmu spektakla pridonijet će dojmljiva scenografija koja prati sve faze benda Beatles, simfonijski orkestar te mnogobrojni plesači i plesačice.

Uz nezaboravne hitove poput „Hej Jude", „Yesterday", „Hard Day's Night", „Let it Be", „Can't Buy Me Love" i mnoge druge, bit će to uistinu atrakcija kakvu Beatlesi zaslužuju!

Projekt je nastao pod ravnanjem priznatog britanskog režisera i scenografa Waynea Fowkesa („Absolute Beginners", „Cavalia", ...), dok će međunarodno poznatu grupu The Beatles Revival iz Praga pratiti varšavski dvadesetčetvero člani simfonijski orkestar Musical Lite Orchestra pod ravnateljskom palicom dirigenta Piotra Oleksiaka.

Ovaj orkestar sudjelovao je na velikim europskim produkcijama poput „Jesus Christ Superstar", „Abba In Sinfonie", „Fantom u operi" a hrvatska publika je imala prilike upoznati ih i zavoljeti 2016. godine na rasprodanom spektaklu „Queen - Show Must Go On".

Remember Yesterday - Beatles and Beyond je projekt pod okriljem slovenske koncertne organizacije MH Concerts, i bit će premijerno izveden na domaćem terenu (Zagreb-Ljubljana-Beograd) nakon čega kreće na europsku turneju.

Zagrebačka publika imat će prilike 20. travnja premijerno doživjeti do sada neviđeni spektakl uz vrhunske glazbenike i neponovljivo iskustvo.

! Prvih 500 ulaznica po akcijskoj cijeni !

Ulaznice za „Remember Yesterday" u KC Dražen Petrović su u prodaji preko sustava Eventim.

Cijene ulaznica kreću se od 180 do 290 kuna, pri čemu je cijena od 180 kuna akcijska za sva tri sektora za prvih 500 prodanih ulaznica.

Nakon akcijske prodaje, standardne cijene ulaznica iznosit će 210 kn za parter, 230 kuna za tribinu i 250 kn za teleskop. Na dan koncerta, ukoliko bude još ulaznica u prodaji, cijene istih će iznositi 240kn za parter, 260 kn za tribinu i 290 kn za teleskop.

Ulaznica za djecu (do 14 godina), neovisno o kategoriji, iznosi 100 kuna.