Lysistrata iz Francuske te Super Besse iz Bjelorusije na pozornicu našeg najvećeg open air festivala stižu u sklopu projekta Europavox

Lineup INmusic festivala #14 jači je za još dva sjajna glazbena imena - Lysistrata iz Francuske te Super Besse iz Bjelorusije, koji na pozornicu našeg najvećeg open air festivala stižu u sklopu projekta Europavox.

Lysistrata je bend inspiriran žestokom mladenačkom energijom koju provlače kroz njima jedinstveni zvuk, a osnovani su 2013. godine. Glazba koju rade uglavnom je mješavina post-rocka i noisea za koju mnogi govore da je odličan izbor za fanove Fugazija, At the Drive-In i A Place to Bury Strangers. Njihovi koncerti puni su sjajne energije, a bend je dosad osvojio brojne nagrade struke u Francuskoj. Lysistrata su Max Roy (bas, vokal), Théo Guéneau (gitara, vokal) i Ben Amos Cooper (bubnjevi, vokal). Svoj debitantski album The Thread objavili su krajem 2017. godine, a prošle godine su nastupili i na jednom od najvećih europskih festivala, Rock en Seine. Na INmusic festival ovoga ljeta dolaze u punoj formi u sklopu Europavox projekta, spremni osvojiti publiku u Hrvatskoj, ali i diljem svijeta.

Dvojica strastvenih zaljubljenika u glazbu kriju se iza naziva Super Besse, a vraćaju se na pozornicu INmusic festivala. Karijeru su započeli live nastupima u vlastitoj domovini, a na međunarodnu scenu prodrli su koncertom održanim u sklopu Tallin Music Weeka 2014. godine u Estoniji. Ovaj pankerski dvojac prvi je album objavio 2015. godine, drugi album izašao je 2017. godine, a trenutačno rade na novom materijalu. Super Besse su neobičan spoj euforije i melankolije, a mnogi ih uspoređuju s legendarnim Joy Division. Još moćniji zvuk i nove pjesme donose i na INmusic festival ove godine!

Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Lysistrata i Super Besse pridružuju se impresivnom line-upu na INmusic festivalu #14 koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.