Malim koracima i pozitivnim stavom do uspjeha,to je recept za sretan život, kažu stručnjaci

Stav je najvažniji.

Svatko od nas rođen je sa svojim talentima, ali ono što posebnog pojedinca razlikuje od prosječnih ljudi je način na koji pristupa životu i vrijeme koje ulaže u samorazvoj. Naš mentalitet određuje način na koji će nas drugi doživljavati, naše samopouzdanje i napredak koji postižemo. Nije lako promijeniti naš stav, ali uspjeti u tome znači pokrenuti stvari nabolje.

Ključno je raditi na sebi

Ako želimo postići neki cilj, moramo steći vještine kojima ćemo to uspjeti, što znači da se na neki način moramo promijeniti. Između snova i ciljeva stoji naš trud.

Kada ambicije i ciljeve shvatimo ozbiljno, zadržavamo pozitivan stav, čime smo spremni više energije uložiti u njegovo ostvarivanje. Naše vještine zato će postati razvijenije, mi ćemo postati samouvjereniji, a na kraju i kompetentniji.

Uvijek je primamljivo uspoređivati naš uspjeh s tuđim, ali to je ono što će nas kočiti. Dobro je inspirirati se tuđim uspjehom, ali potrebno je shvatiti da svatko ima svoj put ostvarenja cilja. Vi ne znate kojim putem su drugi krenuli, već trebate uspjeti na svoj način.

Malim koracima do uspjeha

Potrebno je čestitati si čak i nakon malog uspjeha, a ne čekati tek na onaj najveći. Male pobjede one su koje će na kraju dovesti do one velike. Ako želite istrčati maratnon, a dosad niste trčali, čestitajte si već nakon prva 2-3 kilometra. To je 2-3 kilometra više nego što ste pretrčali jučer.

Ako smo kompetitivni, natječimo se protiv vlastitog najboljeg rezultata, a ne tuđeg. Ne znamo na kakve su prepreke drugi nailazili na svojem putu, ali znamo što nas zaustavlja i usporava. To je ono što treba prevladati. Svatko od nas kreće se vlastitom brzinom.

Kako zadržati pozitivan stav

Vježbom. Napravite listu svojih postignuća i čitajte ju kad god osjećate da je to potrebno. To će vam pomoći da postanete zahvalni za ono što imate i cijenite sitnice. U razgovoru s drugima koristite samo riječi i izraze koji odišu pozitivom. Ako govorite o sebi i svojem uspjehu kao o nečem lošem, nemojte očekivati da ćete doživjeti uspjeh. Niti da će vas drugi smatrati uspješnima.Time vježbate vjeru u sebe i stičete stav koji vam je potreban da uspijete.