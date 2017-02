Budućnost je sve bliža i bliža. Nekad je od studije do serijskog modela automobila prolazilo i desetljećje, potom se to smanjilo na pet-šest godina, a danas od studije do serije ne treba ni godina dana.

Ako vas zanima kako će dizajnerski izgledati u bliskoj budućnosti automobili Mercedesa trebate dobro pogledati studijski koncept koji je polazao Mercedes pod imenom Aesthetics A.

Možda vam se skok u obliku dizajna čini pomalo preekstreman, jer ova studija izgleda kao skulptura iz Muzeja moderne umjetnosti, ali na takve šokove ćemo se ubuduće morati priviknuti i ne samo kod Mercedesa.

Prvi serijski automobil koji bi trebao imati dizajnerska obilježja Aesthetics A, ili neka od njih, najvjerojatnije će biti nova Mercedes A klasa.

