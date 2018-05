U četvrtak 24. svibnja pozivamo vas na nesvakidašnji koncept nastupa umjetničkog kolektiva Moskau koji će se održati u Vintage Industrialu. Drama. Comedia dell arte. Elizabetinska tragedija. Mjuzikl. Kabare. Radio drama. Plesna predstava. Dođi i uvjeri se da uz njih nastupit će i Klinika Denisa Kataneca, koji će vam slušni aparat obradovati i nekim novim materijalom.

MOSKAU je umjetnički kolektiv koji trenutačno čini osam glazbenika afirminiranih kroz brojne projekte na domaćoj glazbenoj sceni. U posljednje četiri godine bend je objavio jedan EP, te tri studijska i jedan live album, koje je sve redom domaća i regionalna kritika odlično prihvatila.

Posljednji album "Violence & Sorrow" objavljen u listopadu 2017. našao je mjesto na svim relevantnim ljestvicama najboljih albuma godine u domaćim i susjednim medijima, a zapazili su ga i strani novinari iz Belgije i Nizozemske. Nastupi uživo glavno su oružje kolektiva Moskau, energični su, jedinstveni i nepredvidi, te se duboko urezuju u pamćenje publike.

Violence & Sorrow na top listama albuma 2017. godine:

1. mjesto - trusty.hr

2. mjesto - Ravno Do Dna

3. mjesto - beehy.pe

4. mjesto - Stereoart

13. mjesto - Jutarnji list

6. mjesto - Nacional

5. mjesto - Glas Slavonije

5. mjesto - muzika.hr



Kritika o Violence & Sorrow:

"Violence & Sorrow dolazi kao kruna dosadašneg rada Moskau kolektiva jer osim što još jednom donosi zaokruženu inteligentnu koncepciju s čvrstim umjetničkim uporištem u sadašnjem trenutku, riječ je o prvom punokrvnom albumu koji ne pati od sklepane lo-fi produkcije, već upravo nudi raskoš i to mračnu raskoš." (Zoran Stajčić, Ravno Do Dna) 10/10

''Smrt, kao središnja tema dvostrukog albuma, poput sablasne, nevidljive niti povezuje većinu pjesama, no njihov „trening za umiranje" nikad ne postaje (pre)težak ili previše uznemirujuć za slušanje, čime je „Violence and Sorrow" osigurao svoje mjesto u panteonu velikih glazbenih crnjaka, negdje između „Murder Ballads" i „Skeleton Tree". (Vedran Harča, DOP Magazin)'' 9/10

"Uvijek teatralni, sada nešto zreliji i mnogo suvisliji, konceptualno na visokoj razini, a glazbeno mnogo pitkiji nego prije, Moskau dokazuju kako su iznimno, iznimno rijetke zvjerke." (Sven Popović, HiFI Media) 4,5/5

"Globalno relevantan bend s izuzetno kvalitetnim pjesmama koje samo čekaju da pronađu svoje obožavatelje širom svijeta," (Dubravko Jagatić, Nacional) 5/5

"Svaki momenat ovog albuma ostavlja posljedice, nešto što u datom trenutku liči na katarzu, ali se vrlo brzo razbija, poremeti čovjeka na više nivoa." (Dragana Erjavšek, StereoArtMagazin) 9/10

"Religion, drink, death. These are themes that, if not addressed properly, are in danger of falling into a parody. Moskau knows how to avoid that pitfall effortlessly and that ensures that lovers of the world of Nick Cave and Donald Ray Pollock will feel at home here too." (Bjorn Weynants, Enola Magazine, Belgium)

"Ovaj album odmah, na prvi ton, bolje reći - prvi zvučni udar, pomera granice... Ovo je prava pravcata drama. Comedia dell arte. Elizabetinska tragedija. Mjuzikl. Kabare. Radio drama. Plesna predstava. Dovoljno je samo da slušate i imaćete sve pred sobom: priču, slike, pokrete, facijalne ekspresije, igru svetla i senke, kostime i maske. Dobrodošli u najartističniji cirkus koji ste ikada ukazao pred vašim očima, potpuno realno, iako se dešava samo u vašoj glavi. Zaboravite na ono „prosto i jednostavno al' efektno". Pomišljamo, sav taj današnji andergraund u kratkim i brzim potezima gotovo da nas je naterao da zaboravimo kakva sve suluda čuda muzika može." Helly Cherry



KLINIKA DENISA KATANECA je aktualni, jako autorski, bend zagrebačkog autora Denisa Kataneca(Felon, DKOkanagan LTD). Iza sebe imaju hvaljeno prvo izdanje Nikta Zorja, koje završava visoko na svim relevantnim listama najboljih albuma u 2016., a trenutno su u procesu snimanja novog.

KLINIKU čine: Brane Norac(Nebo Roza), Vinko Vujec i Denis Katanec

te INTERVENTNA: Ivan Grobenski(Moskau) i Nikol Ćaćić(NLV)