U subotu 21. travnja obavezno posjetite Vintage Industrial gdje će večer biti posvećena vječnim herojima Beatlesima, a kojima tribute izvodi najbolji europski HELP! - A Beatles Tribute.

Slavlje će uveličati i činjenica da se ove godine obilježava 50. godišnjica duplog albuma 'The Beatles' (White Album, 1968.) koji je uz 'Abbey Road', album s kojim su imali prva mjesta na europskim i američkim tjednim top ljestvicama.

Prisjetit ćemo se hitoidnih - 'Back in the U.S.S.R'., 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'While My Guitar Gently Weeps'... Uz standardnu postavu John, Paul, George i Ringo, na albumu su gostovali Eric Clapton, Mal Evans, Jack Fallon, Pattie Harrison, Jackie Lomax, Maureen Starkey i uvijek 'sveprisutna' Yoko Ono.

Help! A Beatles Tribute očarat će vas svojom izvedbom i vratiti u 60-te. Bez pretjerivanja je reći da slove za najbolji europski tribute bend i to bend iza kojeg je preko 200 koncerata diljem Europe! Bend izvodi preko 40 pjesama ove poznate četvorke.

Sve to + DJ after party do 05:00h uz najbolje hitove tog vremena čeka vas u dobro vam znanom VIBu na adresi Savska 160.

BIOGRAFIJA:

Bend The Beatles je najpopularnija i najutjecajnija grupa u povijesti popularne glazbe. Njihove pjesme dominirale su 1960-ih godina kada su ljudi vjerovali da glazba može promijeniti svijet, a skladateljska vještina Lennona i McCartneya omogućila je da njihova glazba i dalje živi. Njihove pjesme još uvijek imaju utjecaja na mnoge današnje glazbenike.

Prvi nastupi uživo počeli su u klubovima Liverpoola i okolici. Njihove žive izvedbe bile su uzbudljivo iskustvo u odnosu na ozbiljne i krute izvođače koji su prevladavali u popularnoj glazbi tog vremena. Slava The Beatlesa temeljila se na skljadateljskoj vještini Johna Lennona i Paula McCartneya. U početku su obojica pisali tradicionalne rock and roll pjesme o prijateljstvu i ljubavi, no kako se taj tandem razvijao, njihove pjesme su postale raznovrsnije.

U ožujku 1957.John Lennon formira skiffle (izvođenje folka, jazza i bluesa) sastav koji se zove "The Quarrymen". Pet dana kasnije susreo se sa gitaristom Paulom McCartneyem, koji je dolazio iz Wooltona i pozvao ga da mu se pridruži u sastav. 6. veljače 1958. mladi gitarista George Harrison pozvan je u sastav na promatranje. Na McCartneyevo insistiranje Harrison je u sastav primljen nakon jedne probe u ožujku 1958. gdje je svirao prvu gitaru. U to vrijeme su Lennon i McCartney obojica jedan period svirala ritam gitaru. U siječnju 1960., Lennonov prijatelj iz škole Stuart Sutcliffe, dolazi u sastav i svira bas-gitaru i tada su se počeli zvati "The Silver Beetles" (izvedeno od njihovog menadžera Larrya Parnesa koji je predlagao da se zovu "Long John and the Silver Beetles"). Kasnije u kolovozu 1960. počinju se zvati "The Beatles".

U siječnju 1964. pjesma "I Want To Hold Your Hand" dospjela je na vrh američke glazbene ljestvice. U jezik je ušla nova riječ "beatlemanija" kao izraz za tisuće obožavatelja koji su vrišteći u stopu pratili ovu grupu. Za nekoliko mjeseci The Beatles su postali najveća glazbena grupa na svijetu.

DISKOGRAFIJA:

1963. Please Please Me

1963. With The Beatles

1964. A Hard Day's Night

1964. Beatles For Sale

1965. Help!

1965. Rubber Soul

1966. Revolver

1967. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

1967. Magical Mystery Tour

1968. White Album

1968. Yellow Submarine

1969. Abbey Road

1970. Let It Be