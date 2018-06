Svježe, toplo pecivo od bijelog brašna je, upozoravaju njemački znanstvenici, najčešće jednako kao nekoliko kriški bijeloga kruha, što znači jako puno ugljikohidrata.

Većina roditelja ne zna nutritivnu vrijednost ni količinu šećera sadržanu u pojedinim obrocima što ih nude svojoj djeci.

Naime, nedavno provedeno istraživanje pokazalo je i da loše procjenjuju jedno i drugo. Primjerice, većina zobenih pločica kupljenih u trgovini sadrži gomilu šećera i kemikalija, što može utjecati na pad energije sredinom dana. Na kraju se pokaže da je isto pojede li dijete zobenu pločicu ili bilo kakvu drugu čokoladicu.

Podsjećaju da je nerijetko najzastupljeniji sastojak energetskih pločica sirup smeđe riže koja je često prisutna u slatkim bombonima. Rezultati kompjutoriziranog testa provedenog na Institutu Planck i na Sveučilištu Manheim pokazali su da 74 posto od 305 roditelja nije znalo vrijednost šećera, izraženu u kockicama, koju je sadržavala hrana što su je donijeli na procjenu.

Radilo se većinom o energetskim pločicama i muesli prutićima, narančinom soku kupljenom u trgovini, Coca coli, pizzi, jogurtu i kečapu.

Procjene roditelja bile su posebno loše kad se radilo o voćnim jogurtima.

Oko 92 posto ispitanika loše je procijenilo količinu šećera u tome napitku, a radilo se o prosječno čak sedam kockica šećera po čašici. Oko 84 posto ispitanih roditelja loše je procijenilo i količinu šećera u narančinu soku, osobito onom kupljenom u trgovini.

Njemački znanstvenici kažu da posebnu pozornost treba posvetiti jogurtima na kojima stoji oznaka 'light'. Njih smatramo zdravijima, no nije nužno tako. Naime, brojni light proizvodi imaju smanjen udio kalorija, ali često i veće količine dodanog šećera.

Takav je slučaj s voćnim light jogurtima. Voćni jogurt može sadržavati i do 17 grama šećera, a za usporedbu, jedna porcija sladoleda sadrži 20 grama šećera. Umjesto toga, djetetu za doručak ponudite grčki jogurt sa smanjenim udjelom masnoća, čiji će ga proteini dulje držati sitim. Važno je i to što takav jogurt ne sadrži dodane šećere.

Svježe, toplo pecivo od bijelog brašna je, upozoravaju njemački znanstvenici, najčešće jednako kao nekoliko kriški bijeloga kruha, što znači jako puno ugljikohidrata.

Bolje je odabrati peciva od cjelovitih žitarica s malo maslaca od kikirikija. Ona sadrže proteine i zdrave masnoće te će dijete dugo držati sitim i punim energije.

Zamku predstavljaju prerađene pahuljice i one sa smanjenim udjelom vlakana. Njih je najbolje zamijeniti 'običnim' zobenim pahuljicama.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje da unos šećera na dnevnoj bazi bude manji od 10 posto ukupnoga dnevnog energetskog unosa kada je riječ o djeci, ali i o odraslima. Dakle, unosimo li dnevno u organizam 2000 kcal, od šećera bi trebalo potjecati do 200 kcal. 200 g šećera je otprilike kao 10 konzumnih paketića šećra za kavu. Za djecu u dobi između sedam i 10 godina to znači maksimalno 15 kockica šećera.