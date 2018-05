Za ruski kapital došlo je vrijeme za odlazak iz Velike Britanije. To što Romanu Abramoviču nije izdana viza svojevrsni je signal žiteljima „ruskog“ Londona, ocjenjuje politolog Ivan Preobraženski

Za krupni ruski biznis, onaj koji je kapital izvozio u inozemstvo, dolaze crna vremena. Kremlj nije spreman stati u zaštitu poduzetnika kao što je Roman Abramovič, a u Velikoj Britaniji, gdje nekoliko stotina Rusa boravi na temelju tzv. investitorske vize, više nisu zadovoljni prljavim novcem iz Rusije. Poduzetnici će morati dokazati da su njihovi prihodi legalni, a u suprotnom će, kao i Abramovič, ostati bez vize.

Britanske vlasti šalju signal za signalom onim Rusima koji su svoj kapital uložili na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva ili u raznim poreznim oazama, kao što su britanski Djevičanski otoci ili otok Jersey. Opći smisao poruke svodi se na jedno: ovdje više niste dobrodošli. London je do sad - budimo iskreni - okretao glavu kad je u pitanju porijeklo novca koji je poticao njegovo gospodarstvo, ali Britanci sada od stranih investitora - prije svega od Rusa - traže da dokažu zakonito porijeklo svoje imovine.

Milijarder i vlasnik nogometnog kluba „Chelsea" Roman Abramovič je, čini se, izabran kao simbol. Njemu se ne žuri obnoviti njegovu investitorsku vizu koja se inače izdaje na razdoblje od 40 mjeseci i to onome tko je u Britaniju uložio više od dvije milijardi funti. Abramovičeva je istekla u travnju i još uvijek nije produžena.

Britanski tisak smatra da je problem milijardera to što mora dokazati da je novac koji je uložio stekao na zakonit način. Čini se ipak da je Abramovič prije svega izabran kao „simbol čišćenja".

Problem reputacije

Abramovič je na sudu pobijedio, i praktično uništio Berezovskog, ali ni sam nije prošao bez gubitaka. Njegova reputacija poštenog biznismena, pred britanskim pravosuđem zauvijek je uništena. To mu, međutim, nije smetalo da produži vizu što samo jasno pokazuje koliko su do sada vlasti u Velikoj Britaniji zatvarale oči pred porijeklom „velikog novca".On se zaista s pravom može smatrati nekom vrstom pionira, simbolom promocije ruskog biznisa u inozemstvu. Abramovič nije bio prvi ruski investitor u Velikoj Britaniji, ali je on taj koji je, pored mnogih poduzeća i stanova, prvi kupio čuveni nogmoetni klub. Sudski proces između vlasnika „Chelsea" i sada pokojnog oligarha Borisa Berezovskog, obogatio je britansko pravosuđe ne samo saznanjima o tome kako funkcionira biznis u Rusiji, već i engleski jezik riječima iz ruskog zatvorskog slenga kao što su „otkat" (vrsta provizije) i „kriša" (reket).

Ali sada se političko raspoloženje promijenilo, a Abramovič riskira da ponovo postane simbol, ovoga puta odlaska ruskog biznisa s britanskog otoka. Sigurno je da stotine milijunaša, pa i nekih milijardera, bez daha prati njegovu epopeju oko vize, angažirajući istodobno odvjetnike da im pripreme dokumente koji potvrđuju pravno porijeklo njihove imovine, ali i financijske savjetnike koji vjerojatno već počinju prebacivati njihov kapital na poreski sigurnija mjesta, negdje u jugoistočnu Aziju, na primjer u Singapur.

Tim ljudima još uvijek se ne žuri s povratkom kući, u Rusiju. Sada je njihov najvažniji zadatak da se sklone od teškog sukoba između Kremlja i Zapada. No ne može se reći da oni na sve to nisu bili spremni. Uostalom Abramovič se 2017. uspio razvesti od svoje druge žene Darje Žukove i da njoj i djeci iz tog braka osigura udoban život.

Pomoć Kremlja?

Zapad je umoran od toga da se ruski biznismeni riječima distanciraju od Kremlja, a da mu u stvarnosti pomažu kada su u pitanju politički projekti u inozemstvu. To i nije iznenađenje, jer su mnogima od njih „korijeni" i dalje u Rusiji, uključujući i one financijske. Istodobno, Kremlj je jasno dao do znanja da će ih zaštititi, ali samo ukoliko kapital vrate u Rusiju. Abramovičeva viza je njegova osobna stvar, poručio je Putinov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Roman Abramovič je dakle simbol onih koji su se preselili u inozemstvo. Simbol borbe za kapital koji je uglavnom zarađen u Rusiji, pa izvezen izvan granica. Ako se on može izboriti i da dobiti vizu, mogu valjda i oni. A ako jedan od najbogatijih ljudi Velike Britanije i Rusije bude izgubio, onda će i mnogi od onih 700 biznismena čije vize provjeravaju britanske vlasti morati spakirati stvari i napustiti London. Sudeći po nekim napisima medija koji tvrde da se Abramovič sprema prodati svoj prestižni nogometni klub, izgleda da je ova druga opcija sve izglednija.

Ivan Preobraženski je politolog, stručnjak za središnju i istočnu Europu i redovni komentator za DW-program na ruskom jeziku.