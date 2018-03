Tvrtka OPPO najavila je pametan telefon F7 s primarnim fokusom na selfie kameri i s prednjicom u stilu iPhone X. Koristi platformu ColorOS 5.0 na temelju Android 8.1 (Oreo). Evo ostalih detalja.

OPPO F7 je dimenzija 156 x 75.3 x 7.8, i mase 158 grama. Njegovo kućište nije obostrano izrađeno od stakla, već je kombinacija stakla i sjajnog akrilnog materijala s plastičnim okvirom. U stražnjem dijelu nalazi se skenerom otiska prsta, bljeskalica i glavna kamera od 16 MP (f / 1.8 + automatsko fokusiranje za detekciju faze i AI za prepoznavanje scena).

Zanimljivo je da se tvrtka odlučila samo na jednu kameru s obzirom na to da gotovo svi danas postavljaju dual kombinaciju. Na desnoj strani nalazi se ulaz za SIM kartice i tipka za uključivanje/isključivanje rada, a na lijevoj strani je tipka za podešavanje glasnoće.

IPS zaslon s trendi usjekom pokriva 88 posto prednje površine. U malom pravokutnom izrezu su prednju kamera, senzor udaljenosti i slušalica za razgovore. Duljina dijagonale zaslona mjeri 6,23 inča, a rezolucija 2.280 × 1.080 piksela s omjerom slike 19: 9.

OPPO F7 - prednja kamera

OPPO F7 dobio je 25 MP prednju kameru Sony IMX576 CMOS senzora i otvora objektiva f / 2.0. Dolazi s HDR-om (High Dynamic Range) u stvarnom vremenu, Beauty 2.0 funkcijom za poboljšanje portreta na temelju umjetne inteligencije za prepoznavanje dobi, spola, boje kože itd. Kamera se koristi za otključavanje prepoznavanjem lica na temelju skeniranja 296 točaka.

Što se tiče videozapisa, obje kamere mogu s snimati uz maksimalnu razlučivost od 1080p pri 30 fps.

OPPO F7 - osnovne hardverske specifikacije

Hardverski temelj je MediaTek Helio P60. SoC sadrži 4 x ARM Cortex-A73 jezgre i 4 x ARM Cortex-A53 jezgre sa satom frekvencija do 2,0 GHz, grafički akcelerator ARM Mali-G72 MP3 frekvencije do 800 MHz. Radi u kombinaciji 4 ili 6 GB operativne memorije i 64 ili 128 GB unutarnje flash memorije s mogućnošću proširivanja microSD karticom do 256 GB u zasebnom utoru.

Baterija je kapaciteta 3.400 mAh i izgleda ne e postoji brzo punjenje. Podržava rad dvije SIM kartice, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, USB OTG i ima 3,5-mm priključak za slušalice.

OPPO F7 - cijena

Oppo F7 smartphone se nudi u crvenoj (Solar Red), crnoj i srebrnoj (Moonlight Silver) boji za oko 339 USD za verziju 4 + 64 GB i 416 USD za 6 + 128 GB. Moći će se kupiti putem neke od nama poznatih e-web trgovina. Vivo V9 će biti njegov najveći natjecatelj.