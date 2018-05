Svi volimo dobro poznate Olivalove ljetne aduta, a sada je tu i novitet SunHair, zaštitni sprej za kosu, koji ćete obožavati ovoga ljeta

Plaža, sunce, more, knjiga, voćni koktel i... omiljeni Olivalovi proizvodi za sunčanje. Zbog neupitne kvaliteta i velikog izbora proizvoda, Olivalova Sun linija odavno je postala beauty must have u ljetnim torbama za plažu. A baš kao ni koža, ni kosa ne voli visoke temperature, vlagu, sunce i sol. Olival zato predstavlja jedinstveni SunHair zaštitni sprej koji se temelji na hranjivim uljima argana i makadamije te sadrži UVA i UVB filtere. Uživat ćete u mirisu i praktičnosti ovog noviteta jer stvara njegujuću barijeru koja vlasi štiti od isušivanja, ujedno pružajući potpunu zaštitu od štetnih zraka. Mekana i podatna, njegovanja i nahranjena te zaštićena od negativnih učinaka sunca i mora, vaša kosa će biti itekako zahvalna.

Pametno i zdravo uživanje u suncu

Na temelju starih receptura, obogaćenih novim spoznajama u kozmetologiji i farmaceutskoj tehnologiji, Olivalovi proizvodi za zaštitu od sunca, njegu i samotamnjenje namjenjeni su i odraslima i djeci. SunMilk, SunOilé, SunKids, SunTané i SunSOS... samo su neki od Olivalovih ljetnih aduta.Volite li aktivno ljeto, SunStick s faktorom 50 bit će vam pravo otkriće. Namijenjen je zaštiti kože lica, najizloženijeg dijela tijela. Idealan je pratitelj kod različitih sportskih aktivnosti kao što su plivanje, biciklizam i planinarenje, kada je lice najviše izloženo suncu. Uz to, jedan je od rijetkih proizvoda pogodan za zaštitu tetovaža ili sličnih dijelova kože koji traže posebnu njegu i pažnju.

Oduvijek inovativni, iznimne kvalitete, ovo su proizvodi nove generacija brže razmazivih i upijajućih emulzija te vodootpornosti za dugotrajniju zaštitu. Prirodni sastojci poput ekstra djevičanskog maslinovog ulja, kakao maslaca, aloe vera, ulja badema i pantenola prodiru duboko u kožu, njeguju ju i hrane nakon čega ona postaje meka i nježna. Sve je to dodatno je naglašeno ugodnim mirisnim notama kokosa i kakao maslaca.

Uz Olival Sun liniju spremni ste za dugo toplo ljeto!