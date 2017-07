Iz ledenog ruskog pakla, predvođeni zaštitnikom - medvjedom, vođom vojske headbangera i metalnih ratnika, u Savsku 160, u četvrtak 17. kolovoza stiže ruski crossover thrash kult SIBERIAN MEAT GRINDER a support će im, i vam, pružiti miljenici domaće HC scene, SHIN!

FB EVENT:

SIBERIAN MEAT GRINDER (Moskva)

'We're the Siberian Meat Grinder - a bunch of sick bastards from the cold depths of Russian hell. We got together to play thrash metal, praise the Bear Tsar and impale the heretics and renegades. Listen to our beautiful music, watch our intellectual art-house videos and send us your money, women and pre-paid World Of Warcraft cards', kažu i sami!

Aktivno se bore od 2011. godine, a sastavljeni su od članova ruskih bendova: What We Feel, Razor Bois, Frank Castle Gonna Break Your Neck i Moscow Death Brigade. Iza sebe imaju dva EP-a: 'Hail to the Tsar' & 'Versus the World' te S/T studijski album uz još nekoliko manjih izdanja i kolaboracija.

Kako ih opisati? Teško! Mix black, thrash i power metala, stonera, HC-a te rapa! Tijekom karijere svirali su sa: Agnostic Front, Terror, Deez Nuts, Born From Pain, Power Trip, Skeletonwitch, Obituary, Sodom, Slayer...

Iako su već ranije ove godine bili najavljeni da će posjetiti Vintage Industrial Bar, odlučili su doći usred žege i zapapriti ljetne dane u metropoli.

VIDEO

FB PAGE: www.facebook.com/SIBERIANMEATGRINDER/

BANDCAMP: https://siberianmeatgrinder.bandcamp.com/

SHIN (Zagreb)

Shin je melodični hardcore band nastao 2013. godine u Zagrebu, a sastavljen od članova rodom i brojem iz Zagreba, Karlovca i Siska. Iza sebe imaju dva izdanja: album Running Sick (2014.) i EP Metamorphosis (2016). S EP izdanjem izbacili su i prvi video uradak za pjesmu "Reining The Beast" koja se nalazi na YouTube kanalu Hardcore Worldwide. U kratko vrijeme bend je odsvirao brojne koncerte na domaćoj, ali i stranoj sceni te su stekli dobre kritike.

VIDEO: www.youtube.com/watch?v=CeBnik_PsI8

FB PAGE: www.facebook.com/shinxhc/

BANDCAMP: https://shinhardcore.bandcamp.com/