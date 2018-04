Son Lux, američki alternativni synth-rock bend prvi put stiže u Hrvatsku, a nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture 7. listopada ove godine. Ovi sjajni momci stižu na krilima novog albuma "Brighter Wounds" objavljenog u veljači ove godine.

Son Lux je projekt odličnog Ryana Lotta pokrenut 2008. godine objavom albuma "At War with Walls & Mazes". Već onda je pokupio sjajne kritike, a Lott je prvi album i sljedeća dva objavio samostalno, dok je četvrti album snimio s bendom. Pridružili su mu se Rafiq Bhatia i Ian Chang te su 2015. godine objavili "Bones", a u istoj postavi djeluju do danas.

U veljači ove godine objavljen je album "Brighter Wounds", popraćen samo riječima hvale, a kritičari su istaknuli kako se radi o albumu koji je veliki korak naprijed za bend, ali i za samog Ryana Lotta. Lott je dosad surađivao s brojnim kolegama među kojima je i popularna Lorde, a svjetski glazbeni časopisi su njegove singlove i albume svrstali u sam vrh top lista.

Ulaznice kreću u prodaju u četvrtak 26. travnja, a moći ćete ih nabaviti po cijeni od 60 kuna do 1. lipnja ove godine. Nakon 1. lipnja cijena karte bit će 70 kuna, dok će na dan koncerta upad biti 90 kuna.

Službena prodajna mjesta: