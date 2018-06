rije nekoliko godina znanstvenici sa Sveučilišta u Dukeu proveli su istraživanje kojim su htjeli stat na kraj dilemi i doznati od čega se više mršavi: trčanja ili dizanja utega

Najpoznatiji način spremanja tijela za plažu glasi: bez ugljikohidrata i puno, puno kardio treninga. Takva se filozofija mršavljenja pratila godinama, a onda je odjednom došlo do 'booma' ženskih body buildera.

Je li moguće da kardio nije jedini put do fit forme? Većina ljudi i dalje sumnja u to, ali mnoga su istraživanja pokazala da vas niti trening snage niti samo trčanje i skakutanje neće dovesti do željene fit linije. Bitno je odraditi i jedno i drugo.

Prije nekoliko godina znanstvenici sa Sveučilišta u Dukeu proveli su istraživanje kojim su htjeli stat na kraj dilemi i doznati od čega se više mršavi: trčanja ili dizanja utega? Pratili su osobe s viško kilograma 8 mjeseci, a razultati su bili očekivani: grupa koja je radila kardio trening je više mršavila.

Međutim, trening snage ne smije se zanemariti. Dizanje utega i ostale vježbe snage i izdržljivosti troši kalorije i nakon same vježbe. Mnoga su istraživanja pokazala da trening snage ubrzava metabolizam i do 38 sati nakon dizanja utega.

Nadalje, sve ovisi o vašem krajnjem cilju. Ako želite smršaviti, i tu staje vaša vizija zdravlja, onda kardio nije loša ideja. Međutim, ako želite imati utegnuto i čvrsto tijelo te isklesan trbuh onda ćete se morati primiti dodanih težina.

U zamku da će se od utega 'nabildati' i izgledati nabijeno najčešće padaju žene. Unatoč krivim interpretacijama, to se ne može dogoditi jer žene nemaju dovoljno visoke razine testosterona i trebaju puno više trenirati da bi potigle 'nabijen' izgled.

Promijenite vašu metodu mršavljenja i dodajte raznovrsne vježbe snage i zapamtite da trčanje nije jedini put do ljetnog cilja.