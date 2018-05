Više od polovice ispitanika odgodilo diplomu jer su pronašli bolje plaćeni studentski posao

U anketi provedenoj na gotovo 550 ispitanika portal EduCentar istražio je odgađaju li studenti diplomu kako bi produljili studentska prava.

Više od polovine ispitanika, njih 51%, odgodilo je diplomu jer su pronašli posao putem Student servisa.

Jedna ispitanica objašnjava svoju odluku: „U to vrijeme je iznos nadoknade za SOR bio tek 1.600 kn, što je u odnosu na studentsku plaću od preko 4.000 kn, kao i strah da neće biti prilike za posao odmah nakon diplome, pridonijelo odluci."

„Prvo sam tražila posao dulji period pa sam ga u konačnici i našla. Sve to u nadi da ću zadržati posao i nakon isteka studentskih prava, što i jesam, samo što to nije bio posao u struci", zaključuje ispitanica.

Trećina ispitanika (30%) je izjavila kako je diplomirala na vrijeme ili to ima u planu jer smatra kako bi 'to trebalo biti normalno, nema potrebe za odgađanjem diplome, posla ima za one koji žele raditi'.

„Studenti nemaju nikakva posebna prava. Odgoda nije odgoda već lijenost", navode ispitanici.

Čak 13% ispitanika odgodilo je obranu diplomskog rada zbog straha da neće pronaći posao u struci. Dok jedni tvrde da posla ima, ovi ispitanici smatraju da neće tako lako pronaći zaposlenje nakon diplome.

„Planiram upisati apsolventsku godinu, pronaći studentski posao koliko-toliko povezan s fakultetom i nakon toga ću spremnija izaći na tržište rada. Smatram da je, osim diplome, bitno i iskustvo", tvrdi ispitanica.

Mali dio ispitanika, njih 6%, odgodilo je diplomu zbog studentskih prava kao što su prehrana i studentski dom. Ističu kako su im troškovi života u studentskom domu iznimno niski, a 'status apsolventa ima puno pogodnosti, poput mogućnosti rada na puno radno vrijeme'.

Ovi ispitanici navode i mogućnost odrađivanja stručne prakse u Hrvatskoj ili inozemstvu.