U Tehnološkom parku u Zagrebu je 29. svibnja 2018. godine predstavljen Social Impact Report – izvješće o globalnim postignućima Zaklade Reach for Change tijekom protekle godine.

Jedan od najznačajnijih programa u Hrvatskoj čiji je cilj pomagati start-up projekte iz domene razvoja, obrazovanja, zdravlja, ekonomske i društvene participacije, slobode i mogućnosti izražavanja djece, na danas održanom skupu u Tehnološkom parku u Zagrebu predstavio je Social Impact Report - izvješće o globalnim postignućima Zaklade Reach for Change tijekom protekle godine.

Najvažniji podaci ovog Izvješća pokazuju da je tijekom 2017. godine u Hrvatskoj kroz suradnju Tele2 i Reach for Change podržano 819 djece, kao i 431 odrasla osoba koja radi s djecom. 71% društvenih poduzetnika u Inkubatoru proširilo je svoj tržišni udio, a 71% je ostvarilo i pozitivne financijske rezultate. Broj volontera u podržanim projektima se udvostručio.

Iznimne rezultate Social Impact Report-a predstavila je Sofia Breitholtz, izvršna direktorica Zaklade koja je tom prilikom izjavila: „Postaje sve očiglednije da zaposlenici i korisnici današnjice postavljaju sve veće zahtjeve prema tvrtkama da preuzmu aktivnu ulogu u rješavanju društvenih izazova i adresiraju pitanje održivosti u svim segmentima svog djelovanja. Kako bismo mogli ovo postići i time izvršiti stvarni društveni utjecaj, moramo iskoristiti moć koju pruža partnerstvo između različitih sektora. U Zakladi Reach for Change, radimo u okviru takvih partnerstava već niz godina i radujemo se dijeljenju svojih iskustava na ovakvom događaju o Partnerstvu za promjene."

Osim predstavljenih rezultata imali smo priliku čuti i o Špagici, platformi koja kao i druge ideje društvenih poduzetnika, treba početni poticaj i vjeru nekoga da ju podigne na novi nivo.

Gđa. Breitholtz se na okruglom stolu o važnosti podržavanja društvenih poduzetnika koji poboljšavaju živote djece zatim pridružila predsjedniku Uprave Tele2 Hrvatska Viktoru Pavliniću i Veleposlaniku Kraljevine Švedske Larsu Schmidtu koji je ovom prilikom izjavio:

„Socijalni poduzetnici iznimno su važni jer imaju ideje za suočavanje s problemima koje tržište i država nisu uspjeli riješiti. Oni svojim proizvodima i uslugama postižu rezultate za opće dobro. Švedska vlada očekuje da kompanije doprinesu društvenom razvoju i jako me veseli kad vidim da švedske kompanije u Hrvatskoj djeluju kao ambasadori vrijednosti i pri tome potiču socijalne poduzetnike i doprinose razvoju lokalne sredine."

Panel raspravu je zaključio predsjednik Uprave Tele2 Hrvatska, Viktor Pavlinić rekavši:

„Postoji 5 područja na koja smo posebno usmjereni kada govorimo o društveno odgovornom poslovanju Tele2. To su etičnost, zaštita okoliša, poticanje raznolikosti, zaštita privatnosti i konačno zaštita djece. Suradnja sa zakladom Reach for Change je primjena strateškog pristupa društveno odgovornom poslovanju koji ne podrazumijeva samo korporativnu filantropiju i doniranje, već naše aktivno sudjelovanje. Kroz ovu suradnju dajemo financijsku podršku, ali i znanja i vještine potrebne društvenim poduzetnicima kako bi oni pomažući dotakli živote što više djece. Mi neustrašivo preuzimamo rizik tako da investiramo u projekte koji imaju za cilj poboljšanje života djece, još u početnoj start up fazi"