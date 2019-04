Vlada britanske premijerke Therese May planira u zakon uvrstiti carinski sporazum s Europskom unijom kako bi pridobila oporbenuu Laburističku stranku da podrži sporazum o brexitu, izvijestio je list Sunday Times.

"Prema novom planu, premijerka bi ponudila izmjenu zakona o napuštanju unije kako bi obuhvatila carinski sporazum", izvještava list. Što duže bude trajala potraga za kompromisom s opozicijskom Laburističkom strankom kako bi se osigurala parlamentarna većina za prihvaćanje sporazuma dogovorenog s EU to će biti manje vjerojatno da će Britanija napustiti Europsku uniju, rekla je britanska premijerka u subotu. "Ujedinjeno Kraljevstvo u sve je većoj opasnosti da nikad ne izađe iz EU što duže ovo bude trajalo", poručila je May.

May do sad nije uspjela osigurati većinsku podršku za svoj sporazum s Bruxellesom koji su odbili pojedini konzervativni zastupnici i zastupnici Demokratske unionističke stranke Sjeverne Irske. Okrenula se stoga oporbenoj Laburističkoj stranci kako bi osigurala većinu za sporazumni brexit, no njihov je čelnik Jeremy Corbyn u subotu poručio kako od May očekuje da odustane od svojih uvjeta. "Činjenica je da se oko nekih stvari o brexitu dvije vodeće stranke slažu: i jedni i drugi želimo okončati slobodu kretanja, izaći iz EU s dobrim sporazumom i zaštiti radna mjesta", rekla je May u izjavi koju je objavio njezin ured.

"To je temelj kompromisa koji može osigurati većinu u parlamentu, a osiguranje većine jedini je način za ostvarenje brexita". Sunday Telegraph prenosi poruku Andree Leadsom, čelnice Donjeg doma britanskog parlamenta koja je napisala da bi ponovno javno glasanje o članstvu Britanije u Europskoj uniji bila "konačna izdaja". "Drugi bi referendum bio konačna izdaja", napisala je Leadsom, pobornica izlaska Britanije iz EU.

"Zahtijevao bi dugotrajnu odgodu, ponovno pobudio podjele, a s obzirom na to da Parlament do sad nije uspio poštivati rezultate prvog, nemamo razloga vjerovati da bi poštovao i drugi referendum". "Vizija koju smo imali o brexitu nestaje i ponestaje nam vremena da je spasimo", poručila je Leadsom.