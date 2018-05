Crnjaci i druge zločeste fore otvaraju tjedan smijeha u klubu Sax!

Lajnap Comedy, najpopularniji domaći kolektiv stand-up komičara, privodi kraju svoju drugu sezonu nastupa u kultnom zagrebačkom klubu SAX.

Od rujna do svibnja, Aleksandar Curać Šarić, Tomislav Kozačinski, Vlatko Štampar, Saša Turković i Goran Vugrinec nasmijali su više od 10.000 ljudi u preko 60 predstava u Zagrebu i diljem Hrvatske, a prije odlaska na ljetnu pauzu donose nešto posebno za sve svoje fanove - LAJNAP TJEDAN.

Sedam dana, sedam showova, pet komičara i tjedan smijeha za pamćenje. Svaki dan u tjednu od 4. do 10. lipnja, publika u Saxu moći će uživati u predstavama LAJNAPa i smijati se na gotovo sve teme svakodnevice u kojima će se sigurno prepoznati.

Veliku završnicu LAJNAP sezone u klubu Sax! komičari će otvoriti potpuno novim showom "CRNJACI I DRUGE ZLOČESTE FORE" koja se poigrava s najškakljivijim temama iz života, nakon čega slijede one man showovi svakog člana LAJNAP ekipe.

- Kao veliku zahvalu našim fanovima koji su nas podržavali čitave sezone u SAX!u, odlučili smo napraviti nešto zaista drugačije. U vrijeme kada se ljudi vole praviti uvrijeđenima na gotovo sve, napravili smo predstavu sa zločestim forama kako bismo sve podsjetili da život ponekad treba gledati i sa smiješne strane. Iskrenost je vrlina koju publika najviše cijeni kod stand-up komičara, a u ovom showu napravit ćemo upravo to. Podijelit ćemo s ljudima fore iz mračnijih dijelova naših umova i nasmijati ih čistom iskrenošću - objasnili su LAJNAP komičari.

Uz "crnjake" na programu LAJNAP TJEDNA je i pet provjerenih hit večeri - one man showovi svih komičara za koje se uvijek traži ulaznica više. Aleks izvodi "Doslovce", Tomislav donosi "Iz Engleske s ljubavlju", Vlatko se predstavlja kao "Štamparska greška" dok Saša priča kako "Preživjeti u obitelji", a Goran će vam objasniti svoju "Stvarnost 2.0".

Čak i prije početka TJEDNA, LAJNAPovci će publici predstaviti i još jednu novu prestavu - "BEST OF 2", večer najboljih fora druge sezone - rekapitulacija svih nastupa održanih od rujna prošle do svibnja ove godine u klubu Sax!

- Sezonu želimo završiti u stilu kakva je i bila - odlična. Svaku večer imali smo super publiku pred kojom je ogroman gušt nastupati. Kad se u SAX!u stvori maksimalno pozitivna atmosfera, stvarno nije teško izaći na pozornicu i nasmijati ljude - zaključuju komičari LAJNAPa.

Tijekom LAJNAP Tjedna vrata kultnog zagrebačkog kluba Sax! bit će otvorena od ponedjeljka do nedjelje od 19 sati, a posjetitelji će svake večeri uz više od 90 minuta smijeha uživati i u dodatnim sitnicama i nagradama koje su komičari pripremili za najvjernije fanove.



Ulaznice se mogu kupiti ONLINE do dana predstave po cijeni od 40 kn putem sustava Entrio, a na dan predstave ulaznice će se moći kupiti na prodajnim mjestima Entria, po cijeni od 50 kn.

Koji god dan odabrali, sigurno nećete pogriješiti. Dobrodošli na tjedan dana smijeha u klubu Sax!