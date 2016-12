Vinyl ima bogat program prije Nove godine, uz odličan doček koji trebate pod hitno rezervirati ako se želite sjajno provesti s ekipom

PONEDJELJKOM | 18 - 22h #vinyli

Gospodari uspomena - prodajna izložba ploča

Svakog ponedjeljka u isto vrijeme i na istome mjestu. Goran Bakić, izdvoja iz svoje bogate kolekcije ploča, raritete, ploče s orginalnim potpisima i gomilu memorabilija za sladokusce.

Na prodajnoj izložbi ploča pronađite i ono što niste znali da tražite!

UTORAK 27.12. | 20h30 #slam

Večer slam poezije

U danima između Božića i Nove godine, očekuje nas poetska poslastica, večer garantirano dobre zabave: večer slam poezije.

Što je to slam poezija?

Marc Smith, kojega se smatra osnivačem ove discipline, kaže:

"Sama riječ 'poezija' odbija ljude. Zašto je tako? Zbog toga što je škola učinila tom pojmu. Slam vraća poeziju ljudima... Trebamo ljude koji govore poeziju jedni drugima. To je poseban način kojim izražavamo svoje vrijednosti, svoja srca, stvari koje nas čine onime što jesmo."

27. prosinca u Vinylu će nastupit stari majstori hrvatske slam poezije, kao i pridružene nove nade. Slam neće biti natjecateljski, vrijeme nastupa neće biti strogo uvjetovano, a tko god se osjeti inspiriranim može se pridružiti i izvesti svoju pjesmu: time će automatski dobiti i piće sa šanka.

Od iskusnih slemera nastup su potvrdili Mario Kovač, Dejan Inđić i Dino Tremens, a kao mlade nade pridružuju im se Ivor Kruljac, Ivan Luketić i posebni gost s gitarom - Antonio Pešo.

Garantiramo Vam odličan provod.

SRIJEDA 28.12. | 20h30 #tkototamosvira

Problemi

Problemi je grupa muzičara koja svira muziku posve nalik na jazz, soul, funk, rock, klasičnu, balet, operu i još mnogo toga.

Repertoar čine kompozicije članova benda i reinterpretacije manje ili više poznatih kompozicija drugih autora. Nepredvidljivi preokreti scenarija koncerata i živopisnost dinamike izvedbi svake stvari karakteristični su za ovaj mali, ali energičan i problematičan bend.

Članovi su poznati slušateljstvu i svirali su s muzičarima iz cijelog svijeta. Za razliku od većine današnjih jazz grupa, koje sviraju za određen i uzak krug obožavatelja stila, Problemi sviraju za očuvanje muzike na životu i publiku koja je otvorena umom.

Drugim riječima, ovaj bend svira zanimljivo, slično onim jazz bendovima iz vremena o kojima slušamo legende kako su zabavljali, ponekad nasmijali ili rasplakali, tjerali na ples.

Luka Žužić - trombon

Mario Bočić - saksofon

Ivar Roban Križić - kontrabas

Kruno Levačić - bubnjevi

ČETVRTAK 29.12. | 20h30 #tkototamosvira

Mimika Kolektiv

Mimika Kolektiv je kolektiv glazbenika šire ili uže povezanih sa Mimika orkestrom, odnosno radom glazbenika i skladatelja Maka Murtića i vokalistice Maje Rivić.

U kolektivu se tako nalazi i sam Mimika Orkestar, mnogi orkestri, bendovi i glazbenici s kojima orkestar, odnosno njegovi članovi surađuju (Phaze Theory, Maya and the Brassberries, Captain of the Awesome Machine, Maja Rivić Ansambl, Mimika Chamber Ansambl, te česte suradnje s drugim glazbenicima i ansamblima - Clapham Community Choir, Ben Hayes, Jazz Orkestar Hrvatske Radio Televizije, Septet Ad Libitum Zagrebačke Filharmonije, itd).

Ovom prigodom u Vinylu predstavljaju novi, mali ali veliki, sastav koji djeluje unutar spomenutog kolektiva i sačinjavaju ga glazbenici primarno iz regije.

Koncert će sačinjavati elementi novog projekta Mimika Orkestra (Divinities of the Earth and the Waters / Božanstva Zemlje i Vode), skladbe bazirane i/ili prearanžirane teme iz folklorne glazbe naše šire regije, od Kajkavskog do Makedonskog jezika ali i drugih vezanih stilova, i neka iznenađenja i novi smjerovi, a sve povezano kroz kreativnu snagu instrumentalista koji lako putuju kroz live elektroniku, jazz improvizaciju, pulsirajuće ritmove, srcedrapajuće melodije, heavy groovove i klupsku atmosferu.

Članovi ansambla:

Maja Rivić - vokal

Miro Kadoić - alt saks / flauta / sopran saks

Mak Murtić - tenor saks, sopela, dirigiranje

Mario Bočić - tenor sax, bas klarinet

Branko Sterpin - truba

Luka Žužić - trombon

Joe Kaplowitz - klavijature / sintovi i tuba

Adriano Bernobić - bubanj

Nicolas Sinković - perkusije + live elektronika

+ gosti iznenađenja (TBA)

PETAK 30.12. | od 22h #vinylweekend

Summer Madness

by DJ D-Gree

Funk Soul Special by DJ D-Gree

SUBOTA 31.12. | od 10 do 12h #humanitarno

Dobri domaćini

kreativne radionice

Kreativna glazbena radionica.

Podržimo mlade kreativce bez doma, djecu bez primjerene roditeljske skrbi i izbjeglice koje su u Hrvatsku došle bježeći od rata.

Da bi mogli stvarati i biti ono što jesu, potrebni su im instrumenti, kistovi, plesne cipele, prostor za pjevanje. Zbog toga, kao dobri domaćini, želimo im pružiti mogućnost da se kreativno izražavaju obogaćujući sebe, ali i zajednice u kojima žive. Dom je mnogo više od kuće ili stana - to mjesto u kojem imamo sigurnost i podršku da budemo ono što jesmo.

U kampanji sudjeluju Are You Syrious?, Inicijativa za podršku izbjeglicama Dobrodošli!, SOLIDARNA - Zaklada za ljudska prava i solidarnost i grupa Kries - a uključite se i vi!

Kako se uključiti?

Vinyl kao domaćin dobre glazbe i kreativnog druženja pruža prostor, 31.12. od 10 do 12 sati, kada će se održavati glazbena radionica za mlade.

Ako ne možete donirati a posjedujete instrumente ili umjetničku opremu koju ne koristite, donesite ih u Vinyl u vrijeme trajanja radionica i podržite mlade kreativce.

SUBOTA 31.12. | od 20h #novagodina

Istjerivanje 2016.

'Draga 2016. godino, pun nam te je kufer i tražimo da 31.prosinca podneseš neopozivu ostavku na posljednje četiri znamenke u datumu!

Kako bismo bili sigurni u zakonitost spomenute ostavke te ine procedure imenovali smo i pripadajući svirački odbor u sastavu Mak Murtić, Damir Jing, DJ Tabu i DJ Kutmasta Mirko, a sve vas koji čitate ove retke pozivamo da izađete na - plesačka mjesta!'

Otjerajmo u stilu 2016.!

Živjela 2017.!

Posljednjeg dana 2016. u Bogovićevoj 3 vas očekuje tradicionalno dobar Vinylov tulum with a twist. Dokazanim majstorima dobrog provoda, jazz-soul-funk terapeutu DJ Kutmasti i našem kućnom gospodaru groova, DJ Tabuu pridružit će se svirkom i dva sjajna instrumentalista, Mak Murtić na saxofonu i Damir Jing na perkusijama!

Večer punu dobre glazbe, improvizacije na temu dobrog raspoloženja i druženja u omiljenom zagrebačkom cjelodnevnom boravku otvaramo u 20 sati, uz ulaz od 40kn, a zauzvrat vas častimo šampanjcem u ponoć!

Ulaznice:

https://www.entrio.hr/event/istjerivanje-2016-docek-2017-3792

Rezervacije stolova: +385 95 8251 823