Stvarna i papirnata Baka Librić prelazeći iz animacije u stvarnost započela Festival dječje knjige

Svečanost otvorenja 11. Monte Librića održana je danas u pulskoj Zajednici Talijana - Circolu. Ceremoniju otvorenja vodila je Gordana Trajković utjelovljujući popularni lik Festivala - Baku Librić te voditelji Librić programa Iris Mošnja i Davor Schunk.

U duhu ovogodišnje teme Animiraj me! / Animami!, Festival je u svoje jedanaesto izdanje zakoračio uz multimedijalne sadržaje zaokružujući tako putovanje papirnate Bake Librić koje se tijekom proteklih mjesec dana moglo pratiti na društvenim mrežama i web stranici Monte Librića. Prikazane su fotografije pristigle sa svih strana svijeta, ponajviše iz Istre, te kratke video snimke - stop animacije umjetnika Marka Zubaka, ujedno i autora papirnate igračke. Baka Librić obratila se tako publici kroz više formata, krećući se iz stvarnog u virtualno i virtualnog u stvarno te duhovitim dosjetkama pozivala uzvanike na pozdravni govor.

U ime Ministarstva kulture Republike Hrvatske, okupljenima se obratila Mihaela Majcen Marinić.

Pula opet postaje prijestolnica knjige. Danas je Svjetski dan knjige jučer je bio Dan hrvatske knjige pa si moramo sve čestitati. Veseli me što razgovaramo o animaciji jer knjiga nije samo na papiru, možemo je prebaciti na film, razgovarati i družiti se s njom, rekla je Majcen Marinić.

Fabrizio Radin, predsjednik Zajednice Talijana Pula, istaknuo je da je suradnja Monte Librića započela prije sedam godina, a nove generacije približavaju se tiskanoj riječi.

Sve je manje ljudi koji čitaju knjige u tiskanom izdanju, zato želimo djeci približiti tiskanu riječ i slikovnicu na papiru i čini mi se da u tome uspijevamo, rekao je Radin.

Župan Istarske županije Valter Flego rekao je najmlađima da je „fora" čitati knjige i da zato treba posjećivati knjižnice, ići na Monte Librić i sajmove knjiga jer se tako dobivaju nova iskustva.

Mi najstariji vam moramo pomoći da budete sretna djeca, a sutra sretni odrasli ljudi, rekao je Valter Flego.

Slučajno se poklopilo, a opet tako lijepo nadovezalo, da se otvorenje 11. Monte Librić održava na Noć knjige, kada cijela Hrvatska obilježava Međunarodni dan knjige i autorskih prava (i Dan hrvatske knjige). Lijepo je zajedničkim snagama brinuti za budućnost knjige, mi to evo činimo 11. godinu za redom. Brinemo za one, možda, i najvažnije knjige - one za djecu i mlade i činimo to na već prepoznatljiv način, drugačiji od drugačijeg. - istaknula je Slavica Ćurković te zahvalila cijelom svom timu na suradnji: Emini Popović Sterpin, Doris Blašković, Iris Mošnja, Petri Lukež, Orneli Oršulić, Brezi Žižović, Marku Bolkoviću i Marku Zubaku, Matku Plovaniću, Tini Zenzerović i Tatjani Batalić.

Na kraju programa otvorenja, ovogodišnje izdanje Festivala dječje knjige svečano otvorenim proglasio je gradonačelnik Pule Boris Miletić. Istaknuo je da Pula sad, zajedno s Monte Librićem ima osam brežuljaka.

Monte Librić ima mnogo dobrih anđela, a vi ste najbolji anđeli, rekao je gradonačelnik Miletić te pozvao djecu u pubici da zajedničkim uzvikom „Hura!" proglase Monte Librić otvorenim.

Dinamično i veselo otvorenje, koje je popratilo mnoštvo djece iz pulskih vrtića i osnovnih škola te brojna odrasla publika, bilo je tek uvertira u predstojećih sedam festivalskih dana. Brojne promocije knjiga, radionice, kazališne predstave i projekcije filmova održavat će se do nedjelje, 29. travnja, u jutarnjim i poslijepodnevnim intermedijalnim programima. A prvi program - Piknik s autorima, krenuo je netom nakon otvorenja. Prvi gosti bili su Ivana Guljašević, ujedno autorica ovogodišnje ilustracije za Monte Librić te Bruno Kuman, koji su ispred izdavačke kuća Igubuka predstavili slikovnicu Bo-tuov bubanj.

Festival će svakodnevno biti otvoren od osam sati ujutro do 20 sati. Više od 60 nakladnika predstavit će svoja najnovija izdanja za djecu, a osim knjiga na hrvatskom jeziku bit će dostupna literatura i na talijanskom, ali i engleskom jeziku. Popusti će se kretati do 70 posto, uz dodatnih 10 posto popusta za sve koji u Circolo donesu svoju papirnatu Baku Librić - igračkicu kojoj se nacrt može preuzeti na internet stranici Monte Librića: montelibric.sanjamknjige.hr.

Organizator manifestacije je Udruga Sa(n)jam knjige u Istri, a suorganizator Castropola d.o.o. i Comunità degli Italiani Pola / Zajednica Talijana Pula. Pokrovitelji su: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula / Città di Pola i Istarska županija / Regione Istriana.