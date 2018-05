Narednih nas dana u sklopu Subversive festivala očekuje vrlo bogat i raznolik program

11. Subversive festival i ove godine kao jedna od najvažnijih međunarodnih ljevičarskih manifestacija, s brojnim renomiranim sudionicima/cama, teoretičarima/kama, aktivistima/kinjama iz cijeloga svijeta, podsjeća na važnost borbe na kapitalističkoj periferiji i njezine uključenosti u svjetska antikapitalistička kretanja. Narednih nas dana u njegovu sklopu očekuje vrlo bogat i raznolik program.

PETAK

U petak, 18. svibnja u 17:30, u pogramu je Subversive Foruma predstavljanje knjige Ivane Peruško Vindakijević - Od Oktobra do otpora - Mit o sovjetskojugoslavenskome Bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917. - 1991.) Uz autoricu sudjeluje Tvrtko Jakovina, a moderator je Seid Serdarević.

Posljednjih godina svjedoci smo jačeg uzleta tzv. desno-populističkih stranaka ponajviše diljem europskoga kontinenta, uslijed ekonomske krize i društvene nesigurnosti te migrantske krize. Početak krize krajem dvijetisućitih godina davao je nade alternativnoj ljevici da izazove postojeće kapitalističko društveno uređenje te politički duopol (obično ograničen na tradicionalne stranke tzv. lijevog i desnog centra) ograničen na neoliberalni konsenzus. No te su se nade u velikoj mjeri rasplinule nemogućnošću dolaženja takve ljevice blizu vlasti i neuspjehom grčke Sirize na poziciji vlasti. Nasuprot tome, mnogo su više profitirale tzv. desno-populističke euroskeptične stranke sa širenjem straha od migranata te s programom pojačane retradicionalizacije društva. One kao glavne političke protivnike određuju tzv. „lijevo-liberalne" elite koje su tobože uzrokovale rasap tradicionalnih društvenih vrijednosti i nacionalne države. Adresirajući na taj način probleme, tzv. populistička desnica intenzivno se poziva na „narod" protiv „elita" - u njezinu su diskursu ljevica i ljevičarske politike elitističke, tj. otuđene od naroda. O navedenom će biti riječi u 19 sati na okruglom stolu Narod i elite između ljevice i desnice/populizma i elitizma u kojem sudjeluju docent na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani Primož Krašovec, filozof, politički komentator te autor brojnih knjiga i članaka Žarko Puhovski, doktorant Postdiplomske šole Slovenske Akademije znanosti in umetnosti Aleksandar Matković, uz moderaturu Karla Juraka.

U 21 sat započinje idući okrugli stol naziva Novinarstvo i mediji - pobuna u tvornici sadržaja. Sudjeluju Milan F. Živković, Sandra Bašić-Hrvatin, Lela Vujanić, Ivica Đikić i Iva Borković, a ulogu moderatora preuzima Igor Lasić. Razmatrat će se uzroci i kontekst rastuće krize u domaćim - ali i općenito - medijima i novinarstvu u 21. stoljeću, naročito nakon recesijskog udara na globalnu ekonomiju 2008. godine. No, još važnije, sudionici će se pozabaviti odgovorima na takvu situaciju, a koje ponajviše reprezentira razvoj neprofitnih medija i njihove mogućnosti s obzirom na neprijateljsko okruženje.

SUBOTA

Subotu, 19. svibnja na Subversiveu zasigurno će obilježiti gostovanje Branka Milanovića, američkog ekonomista srbijanskog porijekla, stručnjaka za pitanje globalne nejednakosti i jednog od vodećih svjetskih znanstvenika koji se bavi pitanjem siromaštva i nejednakosti u dohocima. Predstavljanje knjige kojoj je autor Dobitnici i gubitnici: kratka i osebujna povijest globalne nejednakosti (The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality) održat će se u 18 sati. Uz samog autora, govorit će Dario Čepo i Ratko Bošković, dok će Hašim Bahtijari (TIM PRESS d.o.o.) preuzeti ulogu moderatora. Milanović će istog dana u sklopu AfterEkonomskog foruma, u 20:30, govoriti na temu Globalna nejednakost: aktualni trendovi i njihove političke implikacije. Predavanje će moderirati Velibor Mačkić.

Također, Subversive Forum u 18:00 donosi film No Intenso Agora (João Moreira Salles 2017., Brazil, 127').

NEDJELJA

Na Subversive Forumu, u nedjelju, 20. svibnja, od 19:30, dokumentarni film o kružnom gospodarstvu Closing the Loop (Rin Ehlers Sheldon & Graham Sheldon, SAD, 2018., 93') predstavit će Wayne Wisser, profesor Integrirane vrijednosti i održive transformacije na Fakultetu za menadžment Sveučilišta u Antwerpenu (Belgija) te profesor Sveučilišta u Cambridgeu na Institutu za vodstvo za održivi razvoj, prepoznat i kao jedan od vodećih svjetskih lidera, uz moderaturu Mislava Omazića. Film pokriva tri kontinenta te sadrži komentare svjetskih stručnjaka među kojima su i John Elkington, Michael Braungart, direktori korporativne održivosti iz tvrtki Marks & Spencer i The Body Shop te centri izvrsnosti poput Svjetskog gospodarskog foruma i Sveučilišta Cambridge. Detaljno su prikazani brojni inovativni primjeri kružnog gospodarstva, uključujući i one iz kompanija Barloworld/Caterpillar (Južna Afrika), Biogen (Ujedinjeno Kraljevstvo), Dutch aWEARness (Nizozemska), Interface (Nizozemska i Njemačka), Novamont (Italija), Quito City (Ekvador) te REDISA (Južna Afrika).

Podsjetimo, na sve programe Međunarodne konferencije, Subversive Foruma, Balkan foruma i AlterEkonomskog foruma ulaz je besplatan. Dodatne se informacije mogu pronaći na službenoj stranici, kao i kompletan raspored.

http://subversivefestival.com/