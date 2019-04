Spadate li u one kojima uvijek dopadnu najteži i najveći poslovi? To je zato što ne znate reći NE, a krivac za to je višak empatije, iliti suosjećanja s drugima, tvrdi jedan njemački stručnjak za ljudsko ponašanje.

Kad vaš šef dijeli zadatke početkom tjedna a vi pripadate krugu osoba koje uvijek sve preuzimaju pa su pretrpane znači da imate više empatije, kaže njemački stručnjak.

- Što više važnosti netko pridaje osjećajima drugih osoba to će teže odgovoriti negativno - kaže dr. Peter Falkai iz Njemačkog udruženja za psihijatriju, psihoterapiju i psihosomatiku (DGPPN).

- Je li netko sposoban reći 'ne' ovisi o strukturi njegove osobnosti. Najviše ima veze s kapacitetima osobe za empatiju - dodaje Falkai napominjući: "Izreći 'ne' znači razočarati druge ljude". Drugim riječima što netko više mari za osjećaje drugih osoba teže mu je odbiti.

Biti nesposoban izreći 'ne' nije samo po sebi loše, upravo suprotno, jer funkcionalno društvo je ono u kojemu su ljudi ponekad spremni podmetnuti leđa i preuzeti tuđi posao. No, kod nekih spremnost da to čine ekstremna je što znači da ih se vječito iskorištava. Jeste li vi među njima?

Za utvrđivanje prave mjere prihvaćanja i odbijanja treba vježbati, kaže Falkai.

- Ako vas dobar prijatelj zamoli da mu pokosite travu, možete reći: možda, dozvoli da pogledam u svoj rokovnik. To vam daje vremena da razmislite hoće li vam dodatni posao biti previše - objasnio je ovaj stručnjak.

Ukoliko tako uvježbate povremeno odbiti ljude shvatit ćete da to nije tako teško i da vam oni koje odbijete to neće uzeti za zlo.

Uz dovoljno vježbanja čak i oni koji su uvijek nepokolebljivo govorili 'da' bit će sposobni reći 'ne' kad im šef želi 'uvaliti' posao za kojeg stvarno nemaju vremena, kaže njemački stručnjak.