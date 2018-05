Vježbanje je put do vitke linije, to znamo svi, no postoji jedan trik koji će pojačati učinak vježbanja - žvačite žvakaću gumu!

Naime, skupina japanskih znanstvenika došla je do zaključka da jednostavna aktivnost poput žvakanja žvakaće gume dok hodate može uvelike pridnijeti gubitku kilograma.

Oni su proveli eksperiment na 46 muškaraca i žena u dobi od 21 do 69 godina te otkrili da su osobe koje su žvakale žvakaću gumu hodale 12 metara više, a otkucaji srca povećali su im se za tri puta.

"Kombinacija vježbanja i žvakanja dovest će do bržeg gubitka kilograma. Za Japance ovo puno znači jer je kod njih brzo hodanje najpopularnija aktivnost", rečeno je u Beču na Europskom kongresu o pretilosti.

"Pretilost je postala epidemija i dovodi do mnogih ozbiljnih bolesti. Nužne su preventivne metode, ali i liječenje pretilosti. Žvakaća guma stimulira živčane aktivnosti, povećava broj otkucaja srca i potrošnju energije. Vježbanje povećava potrošnju energije, a žvakanje žvakaće uz vježbanje još više", objašnjavaju znanstvenici iz Japana.